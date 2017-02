Doble salida y polémica en el supergigante de la combinada de Crans-Montana

El supergigante de la combinada de la Copa del Mundo de esquí alpino que se disputa este viernes en la estación suiza de Crans-Montana se ha disputado de forma polémica, con una doble salida y el boicot de varias esquiadoras ante lo que han considerado condiciones peligrosas.

Después de que las tres primeras participantes se saliesen de la pista por un desplazamiento de la nieve, la dirección de la prueba decidió modificar el trazado y el punto de partida. La eslovena Ilka Stuhec y la francesa Tessa Worley, dos de las afectadas, pudieron volver a salir; la tercera, la suiza Denise Feierabend, se había lesionado.

Las tres esquiadoras estadounidenses, la líder de la Copa del Mundo Mikaela Shiffrin, Lindsey Vonn y Laurenne Ross, decidieron no tomar parte en la prueba por considerar que las condiciones no eran las adecuadas, y otras 16 no acabaron el recorrido.

Stuhec domina la prueba con 52 centésimas de ventaja sobre la italiana Federica Brignone y 69 sobre la austríaca Michaela Kirchgasser, a la espera de que esta tarde se dispute el eslalon que completará la combinada.