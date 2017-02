Las quejas de los pilos en redes sociales

Llama especial atención el caso de estudiantes que vienen de otras ciudades y que por el incumplimiento del programa están teniendo problemas para transportarse, alimentarse o pagar su alojamiento.

En otros casos los pilos viajaron a sus ciudades natales y por falta del desembolso no ha podido trasladarse a la ciudad donde estudian con el agravante de que las clases ya empezaron.

En estos grupos de Facebook, el programa “Ser Pilo Paga” ha informado que los desembolsos iniciarán el 24 de febrero.

Estos son algunos de los cientos de comentarios de los jóvenes inconformes por esta situación.

GRUPO DE FACEBOOK: SER PILO PAGA

Alejandro Hincapie Giraldo Ya esperamos 15 días comiendo galletas saladas y durmiendo en cartones... Será que hoy si consignan? :'v

Kebin Agudelo Yo también quiero mandarle un mensaje a los pilos de Colombia: "Ya comieron? :v", yo tampoco :'v

Daniel Penagoz Tocará empezar a hacer fotosíntesis a ver si sobrevivimos de un modo u otro.

Lisa Trujillo Laguna esto es falta de organización, el desorden de siempre, en todos los casos, del icetex . Y si nos quedamos callados pues... Nos dejan esperando hasta mitad de año pelados. Nadie tiene que conformarse, así tengamos el dinero tenemos que exigir el cumplimiento de lo que nos otorgaron por derecho adquirido

Angelica Duran Lara De verdad agradezco la oportunidad que el programa me ha dado de entrar a una excelente universidad a estudiar la carrera que deseaba, pero es una falta de respeto total la información errónea que nos han dado en los últimos días. Por qué publican que los desembolsos del apoyo de sostenimiento se harán en una determinada fecha -el 15 de febrero-, si ni siquiera han realizado los correspondientes a la matricula. En este momento 30.000 jóvenes estamos a la deriva, pues no hay nadie que haga frente a esta situación; en el Icetex la información es a medias y no hay forma de contactar con alguien del Ministerio o eso es lo que me acaban de decir. Su única respuesta es que probablemente se harán los desembolsos a final de febrero o mitad de marzo, pero y mientras, qué hacemos para cubrir gastos, porque si bien hay jóvenes que cuentan con el apoyo de sus padres no se debe olvidar que esto está diseñado para personas de escasos recursos, muchas de los cuales no cuentan con el tiempo para trabajar -aquí me incluyo- o con la edad. El sueño de terminar la carrera se nos está esfumando lentamente, mientras ustedes se dedican a publicar fotos sobre concursos que no tienen sentido. No somos una construcción o una carretera que pueden dejar a medias, como cada cosa del gobierno. Creo que tenemos derecho a una respuesta a información clara y veraz. Ustedes han dejado muy claro que esto no es una beca, es un crédito condonable en donde las condiciones se impusieron desde el inicio: ustedes nos apoyan, nosotros estudiamos. Por favor tengan claro que si ustedes no cumplen, nosotros no podremos hacerlo porque no tendremos cómo. #SerPiloPagaNOPaga

Yovanny Daza Por favor más respeto, ya es 15 y muchos no tenemos ni para un huevo, y quieren así excelencia académica; cuando la mayoría está aguantando hambre

Estefania Agudelo Benjumea es el colmo que no hayan empezado a consignar, la fecha es el 15, y hasta donde se no se ha dada la primera consignación , donde está la planificación del programa ser pilo paga?, si estamos en un programa para que estudiemos , ya que somos personas de bajos recursos, y la mayoría empezamos hace un mes a estudiar debiendo dineros de hospedaje y hasta alimentación, los cuales aún se deben será que nuestros hospedaje nos dejaran deber otro mes o simplemente nos dirán que miremos que haremos, fuera de eso nos da una fecha de consignación de subsidio y no la cumplen, la verdad me parece el colmo, ni siquiera en la página del icetex muestra que ya hayan empezado el proceso de giro deberían mejorar esta situación.

Diego Armando Barahona Cardona Lastima que no piensen en los que ya ingresamos hace dos semanas a las universidades, la verdad hace mucha falta que giren el sostenimiento, deberían pensar en todos los que venimos de otras ciudades y no tenemos recursos para sostenernos 3 semanas sin la ayuda del sostenimiento.

Yilder Fabian Angarita Rodriguez Que falta de seriedad y responsabilidad, cada vez se retrasan más, ya hay gente que tiene dos semanas de estar estudiando y tienen que pasar 20 días más sin desembolso, que esperan uds? que los echen de la casa? que no tengan comprar las cosas? por favor

Luis Alejandro Rojas ¿estos plazos tan largos los dan con la intención de justificar la demora de los desembolso o es solo mi impresión? en mi universidad espesaron clases el 16 de enero, aún no he podido viajar y creo que ese viaje se demora un buen rato!! no comprendo, si los de la versión 1 y 2 ya tenemos las tarjetas ¿porque no consignan?