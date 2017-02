La cadena de errores que llevó a la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero

Seis años después de la muerte de Luis Andrés Colmenares, el fallo que absolvió a Laura Moreno y Jessy Quintero revela una serie de errores en toda la investigación que dejan mal parada a la Fiscalía, que no pudo demostrar que las universitarias tuvieran alguna responsabilidad en la muerte de Colmenares.

Según el fallo, los errores iniciaron desde la primera búsqueda del cuerpo en el caño el Virrey ubicado al norte de Bogotá, "los bomberos del primer turno no cumplieron con la labor de rescate, no recorrieron el túnel, por lo tanto, ninguno pudo saber si el cuerpo estaba allí o no, no estaban preparados para una diligencia de rescate, hicieron una búsqueda superficial y rápida, la labor inadecuada de los bomberos ayudó al desenlace en el que nos enfrentamos".

La cadena de errores continúa cuando, un año después, el perito de la Fiscalía, médico forense Maximo Duque, exhumó el cuerpo para adelantar una segunda necropsia, "lavó el cráneo con un jarrón de agua arrastrando el producto lavado al piso, procedió, nuevamente, a organizarlo y colocó los pedazos de dientes caídos y otros fragmentos y procedió a tomar las fotografías. Es altamente probable que pequeños fragmentos de hueso se hubieran perdido en ese procedimiento. Se alteró la escena".

Señala el fallo que "su pericia llevó a engañar a las víctimas, a pensar de que se trataba de una golpiza y quiso llevar al juzgado a equívocos aprovechando que un juez es un lego en las ciencias de la medicina".

La Fiscalía no demostró que hubiera existido una golpiza a Colmenares antes de su muerte, "no hay pruebas, ni videos, ni testigos o cualquier otra clase de prueba que así lo demuestre, tampoco se acreditó un ocultamiento del cuerpo"

El fallo también demuestra que "no se demostró un móvil que pudiera tener Laura y Jessy para asesinar a Luis Andrés Colmenares. Tampoco se demostró acuerdo entre ellas para cometer algún ilícito".