El EI permanecerá después de la toma de Mosul, advierte responsable kurdo

Erbil (Irak), 23 feb (EFE).- El grupo terrorista Estado Islámico (EI) permanecerá en Irak después de que las fuerzas iraquíes logren expulsarlo de Mosul, su principal bastión en el país, advirtió el secretario general de las fuerzas de seguridad kurdas, conocidas como los "peshmergas", Yabar Yawar, en una entrevista con Efe.

"Creo que después de la liberación de Mosul, el EI va a permanecer porque hasta hoy tenemos células durmientes en Kirkuk y en el oeste de Irak", dijo el teniente general en su despacho en Erbil, la capital del Kurdistán, región autónoma que tiene amplias competencias y aspiraciones independentistas.

Las tropas "peshmergas" colaboraron en el inicio de la campaña de Mosul expulsando al EI de territorios al este de la ciudad y enfrentándose a los yihadistas en otras comarcas al oeste.

Sin embargo, asegura que no participan en la batalla en la capital de Nínive "porque es una situación delicada" y para evitar "problemas con la gente de Mosul", que es en su mayoría de origen árabe.

Yawar recalcó que las tropas kurdas "por supuesto" se mantendrán desplegadas para "colaborar en la liberación de las áreas que aún están bajo el control del EI".

Aunque aseguró que los "peshmergas", como fuerza militar, no entran en política, el portavoz recalcó que todas las zonas en las que están presentes más allá de la frontera de su región, "en realidad, son kurdas".

Actualmente los "peshmergas" están presentes hasta una región a unos 30 kilómetros al este de Mosul, en territorio que administrativamente depende de la provincia de Nínive.

En esos territorios ahora solo ondea la bandera kurda y esa lengua también es la preferida en los puestos de control de carretera, en los que la efigie del presidente kurdo, Masud Barzani, está presente en el brazo de los soldados y donde cualquier referencia a las autoridades de Bagdad brilla por su ausencia.

A lo largo de la entrevista, Yawar invocó varias veces el artículo 140 de la Constitución iraquí para "solucionar el problema" de soberanía de esas regiones en disputa.

Ese artículo estipula la celebración de un referéndum en la región petrolera de Kirkuk y otras regiones cuya soberanía es reclamada por diversos grupos étnicos.

"La política resolverá esta situación. Realmente, no salimos de nuestra frontera. Consideramos estas áreas Kurdistán porque la mayoría son kurdos", insistió.

Las tropas "peshmergas" aprovecharon la desbandada de los militares iraquíes ante el avance de los yihadistas en 2014, que llegaron hasta cerca de Bagdad, para tomar el control de Kirkuk y otras zonas que reclaman como propias en el norte y noroeste del país.

En algunas de esas zonas, recientemente han surgido roces con otras fuerzas iraquíes, como en el caso de la ciudad de Sinyar, a 120 kilómetros al oeste de Mosul, donde han tenido escaramuzas con las milicias chiíes de Multitud Popular, que se oponen a que esa región pueda ser anexionada por Erbil.

Yawar asegura que los "peshmergas" no tienen "ningún problema" con Multitud Popular, pero advirtió de que no quieren a esa milicia en territorio kurdo porque, según él, no los necesitan.

Al margen de la política, el secretario general afirmó que, después de la campaña contra los terroristas, tienen un acuerdo con sus socios de la coalición internacional, liderada por Estados Unidos, para "reorganizar" a las tropas kurdas y que estan vuelvan a recibir entrenamiento.

Estados Unidos ha apoyado financieramente a los "peshmergas" y les ha ofrecido adiestramiento de cara a la operación contra los terroristas.

La reorganización de las tropas, según Yawar, puede implicar una reducción del número de los efectivos de los "peshmergas", que ahora ronda los 160.000, una vez que se acabe la guerra contra el EI.