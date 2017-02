El papa critica la "doble vida" de los católicos que hacen "negocios sucios"

El papa Francisco criticó hoy la "doble vida" de algunas personas que, aunque se declaran "muy católicas", hacen "negocios sucios" y se "aprovechan de la gente", durante la misa matutina en su residencia en Casa Santa Marta.

"¿Qué es el escándalo? Es decir una cosa y hacer otra, es la doble vida. 'Yo soy muy católico, voy siempre a misa, pertenezco a esta u otra asociación, pero mi vida no es cristiana, no pago justamente a mis empleados, me aprovecho de la gente, hago negocios sucios'", criticó el papa, según Radio Vaticana.

Francisco dijo que "muchos católicos son así" y que por eso "escandalizan".

"¿Cuántas veces hemos escuchado, todos nosotros, en el barrio y en otras partes, 'para ser católico como ese, mejor ser ateo'? Ese es el escándalo. Te destruye, te echa por tierra", lamentó.

Francisco puso como ejemplo el caso de un empresario católico que se encontraba de vacaciones en una playa de Oriente Medio mientras que los trabajadores de su compañía casi arruinada amenazaban con "una huelga justa" porque no recibían su sueldo.

El papa recordó que esto sucede "todos los días" y que, para darse cuenta, "basta ver el informativo de la televisión o leer los periódicos", que caen en lo que consideró "la gran publicidad de los escándalos".