Gobierno de Costa Rica pide justicia en caso de niña embarazada por violación

El Gobierno de Costa Rica repudió hoy cualquier acto de abuso sexual contra menores de edad y pidió justicia ante este tipo de delitos, esto luego de que una niña quedara embarazada producto de la violación de su padre.

"Resulta inaceptable que personas menores de edad vean sus vidas marcadas por hechos tan graves como lo es la violencia sexual. Por ello, respetuosa de la división de poderes, pedimos que este caso -y cualquier otro similar- sea tratado con la mayor rigurosidad y que no quede impune", expresó la vicepresidenta Ana Helena Chacón en un comunicado de prensa.

Estas declaraciones se dan luego de que el Canal 6 de la televisión local emitiera un reportaje en el que dio a conocer este caso e informó que desde el 27 de enero pasado hay una denuncia ante la Fiscalía de la ciudad de Limón (Caribe) en contra del padre de la menor, un hombre de 49 años de edad.

Según la denuncia, la niña fue violada cuando fue junto a su hermano, también menor, a visitar a su padre en la localidad de Matina, provincia de Limón.

El Gobierno también hizo un llamado a las instancias judiciales para que "tomen las acciones pertinentes, se actúe con todo el rigor de la ley, no haya impunidad con estos delitos y se ejerza el cumplimiento de los derechos de toda persona menor".

Por su parte, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) realiza el seguimiento del caso de la menor y la oficina local de Limón ha coordinado con la Fiscalía que lleva el caso.

La organización defensora de los derechos humanos ACCEDER pidió hoy a las autoridades de Costa Rica practicar un aborto terapéutico a la menor, de 13 años, que tiene dos meses de embarazo producto de la violación.

La abogada de la ONG, Larissa Arroyo, declaró hoy a Efe que la legislación costarricense permite interrumpir el embarazo cuando la vida o la salud de la madre se encuentran en riesgo, como considera que sucede en este caso.

Sin embargo, el Gobierno costarricense no hizo referencia sobre este tema en sus declaraciones.

El artículo 121 del Código Penal costarricense señala que "no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y este no ha podido ser evitado por otros medios".

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) indican que entre 2014 y 2015 se han contabilizado 29 embarazos en niñas entre los 10 y los 13 años.