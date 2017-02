Cinco nuevos discos para el Festival Estéreo Picnic

Falta un mes para que Un Mundo Distinto abra sus puertas para la octava edición del FEP. A continuación una selección de cinco discos que verán su estreno en Colombia bajo la abducción festivalera del Picnic:

Starboy: The Weeknd tomó prestado los viajes espaciales de Daft Punk para un disco fundamental para el nuevo pop 2.0

Woman: Justice se tomó cinco años para re visitar el erotismo y el romance en su tercer álbum de estudio.

I See You: El tercer disco de The xx es un manifiesto para abrir las posibilidad y ampliar su búsqueda de un sonido.

How To Be a Human Again: Glass Animals dejaron de lado la instrumentación excéntrica por la excentricidad de la vida misma en su segundo disco.

Gameshow: Finalmente Two Door Cinema Club encuentra su lugar en el mundo. Un tercer álbum que profundiza su búsqueda de un sonido pop dentro del indie rock.