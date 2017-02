Johanna Fadul cuenta del porqué de su “barriguita”

La actriz bogotana habló en el programa del canal Caracol ‘La red’ del momento más duro que ha vivido en su vida, cuando perdió a sus dos bebés hace un par de años atrás.

Fadul esposa del presentador Juan Sebastián Quintero estuvo embarazada en el 2015 de dos niñas, pero por cosas de la vida las perdió. Es este año se está diciendo en las redes sociales que la actriz está nuevamente embarazada, comentarios que surgieron por una foto publicada por Fadul en la que se le ve “barriguita”.

Luego de estos rumores Johanna quiso desmentirlos por medio de sus redes sociales, y esto dijo “A ver, les explico. Primero, no estoy embarazada y, segundo, a lo que me refiero de seres que tengo lejos y cerca, sí, me refiero a mis bebecitas hermosas que están en el cielo, que por más lejos que estén o ni siquiera lejos, que no las pueda ver, sentir aquí en físico, que no estén aquí conmigo, eso no significa que no las lleve en mi corazón; están en mi diario vivir, en mi alma. Con ellas me conecto. Ustedes saben lo que son esas princesitas en mi vida…”.

Y también aclaró “Ah bueno, y para los que dicen que se me ve barriga es que el vestido es un poquito exigente, nada más. Y por más de que yo no tenga ‘barriga’, pues sí la tengo, pero es por no hacerle caso a mi entrenador de cómo debo alimentarme, tengo que confesarlo que sí, peco, sanamente, pero peco”.

En este momento la pareja no está lista para tener hijos ya que están embarcados en varios proyectos profesionales.