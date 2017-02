El cineasta brasileño José Padilha dirigirá la adaptación de "Arc of Justice"

El cineasta brasileño José Padilha dirigirá la adaptación a la gran pantalla del libro de no ficción "Arc of Justice: A Saga of Race, Civil Rights, and Murder in the Jazz Age", informó hoy el medio especializado Deadline.

"Arc of Justice", escrito en 2004 por Kevin Boyle, narra la historia verídica de un incidente racial ocurrido en Detroit en 1925 y que llevó al doctor afroamericano Ossian Sweet ante los tribunales por un presunto asesinato.

La entonces emergente Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP) financió la defensa de Sweet, que fue liderada por el abogado Clarence Darrow.

The Mark Gordon Company se hizo con los derechos para desarrollar la película sobre "Arc of Justice", que será dirigida por Padilha y que contará con un guión de Max Borenstein y Rodney Barnes.

Muy conocido por ser el realizador de los filmes "Tropa de Élite" (2007) y "Tropa de Élite 2" (2010), Padilha también fue productor ejecutivo y dirigió varios capítulos de la serie de Netflix "Narcos", acerca del famoso y poderoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

El cineasta brasileño culminó recientemente el rodaje de su nueva cinta, "Entebbe", en cuyo elenco figuran Daniel Brühl y Rosamund Pike y que relata el secuestro de un avión por un grupo que reclama la liberación de varios presos palestinos encarcelados en Israel.