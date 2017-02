Willem Dafoe y Diego Luna unirán voces contra muro de Trump en festival cine

El actor estadounidense Willem Dafoe, el director irlandés Jim Sheridan y los actores mexicanos Ofelia Medina y Diego Luna encabezan la lista de invitados al Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), que se celebrará del 10 al 17 de marzo con Alemania como país invitado.

El festival se sumará a las voces contra la "intolerancia y la xenofobia" al incluir filmes enfocados en temas migratorios y dar cabida a artistas y cineastas nacionales y extranjeros que han expresado su rechazo a las políticas del presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo en rueda de prensa su director, Iván Trujillo.

El irlandés Jim Sheridan ofrecerá una charla sobre la responsabilidad de los cineastas en la era Trump, detalló Trujillo, quien afirmó que esperan que este sea un tema recurrente en las distintas actividades culturales y sociales que tienen programadas en los ocho días del festival.

Adelantó que algunos invitados y miembros de la comunidad fílmica han pedido elaborar un manifiesto "contra la intolerancia" y las "cosas absurdas" del nuevo presidente estadounidense, el cual podría ser dado a conocer durante las actividades del encuentro fílmico.

Dafoe estará presente en el homenaje póstumo al cineasta argentino-brasileño Héctor Babenco, fallecido en julio de 2016, y en la proyección de su cinta "Mi amigo hindú" (2015), de la que el estadounidense es protagonista.

También participará en una charla con estudiantes de cine en las actividades de la sección Film4Climate y sostendrá un encuentro con el público para hablar de su trayectoria y del cine en la era Trump.

El actor de "Rogue one, una historia de Star Wars" (2016) Diego Luna quiso asistir a la edición 32 del festival para entregar el premio Mayahuel de plata a la actriz mexicana Ofelia Medina, por su trayectoria fílmica.

Ambos sostendrán una charla ante estudiantes de actuación y cine en la que "seguramente" mostrarán su postura ante el muro que pretende levantar el presidente Trump a lo largo de la frontera entre México y EE.UU., dijo el presidente del patronato del festival, Raúl Padilla.

Alemania, país invitado, hará un tributo al cineasta de origen turco Fatih Akin, en cuya obra ha dado voz a los migrantes y su cultura.

Su filme "Tschick" (2015) será proyectado en la ceremonia de inauguración, informó Jenny Mügel, representante del Instituto Goethe.

Alemania traerá lo mejor de su cine clásico y contemporáneo con cintas que han ganado premios en festivales internacionales, incluida la comedia "Toni Erdmann" (2016), seleccionada para competir por la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2016 y que buscará el Óscar a la mejor película en idioma extranjero, así como el documental "Eat That Question: Frank Zappa in His Own Words" (2016), de Thorsten Schütte.

En la sección oficial, 21 cintas mexicanas competirán por el premio Mezcal a la mejor película, entre ellas "Sueño en otro idioma" (2016), de Ernesto Contreras, y "La Libertad del diablo" (2016), de Everardo González, reconocidas en los recientes festivales Sundance y Berlinale.

Al premio al mejor Largometraje Iberoamericano de Ficción optarán 18 películas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, México, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay, entre ellas "El bar" (2017), de Alex de la Iglesia, recién estrenada en Berlín.

En la sección de largometraje iberoamericano documental competirán 18 producciones, mientras que en cortometraje iberoamericano participarán 40 trabajos, entre ellos "Soy Unoentrecienmil" (2016), dirigido por la actriz española Penélope Cruz.