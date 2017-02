Spalletti: "Lo siento por el resultado y por los que vinieron a vernos"

El técnico del Roma, Luciano Spaletti, tomó hoy las responsabilidades de la pésima prestación de su equipo, que cayó 0-1 en casa contra el Villarreal en la Liga Europa después de que los italianos encarrilaran el pase a la siguiente ronda en el partido de ida con un contundente 4-0.

"El técnico tiene la mayor responsabilidad, no permití a los jugadores que alineé hacer un buen partido. Los que jugaron no son sustitutos y lo confirmo a pesar de que hayamos jugado mal", declaró en la rueda de prensa postpartido.

"Lo siento por el resultado y por los que vinieron a vernos", agregó.

El entrenador italiano quiso comentar además la decisión del Leicester inglés de despedir a su compatriota Claudio Ranieri, tras que éste ganara el título liguero el año pasado.

"No se puede entender, es una noticia que me sienta mal. He aprendido que este trabajo es así, pero no lo puedo entender. En el fútbol no hay gratitud", dijo.

Spalletti consideró además que después de la temporada pasada, en la que el Leicester ganó el título contra todo pronóstico, la directiva del club ingles tenía que aceptar incluso un descenso.

"Cuando ganas un campeonato como el del año pasado creo que puedes aceptar también un descenso en la temporada siguiente. Es un resultado tan grande que tienes que aceptar todo", dijo.