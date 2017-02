Pepe y Bale, soluciones de Zidane para Villarreal

La entrada en el equipo titular del Real Madrid del portugués Pepe y el galés Gareth Bale, se perfilan como las soluciones de Zinedine Zidane para la visita al Villarreal, tras encajar su segunda derrota liguera de la temporada en Mestalla frente al Valencia.

El Real Madrid digiere en un jueves de reflexión la oportunidad que dejó escapar de abrir brecha con sus perseguidores en la lucha por el título. La primera de las dos 'bolas extras' de las que disponía, por aplazar el partido de Valencia por la disputa del Mundial de Clubes y el de Balaídos por un temporal en Vigo, la dejó escapar en un partido que provocó la crítica de Zidane por la falta de concentración en los primeros diez minutos.

A la espera de conocer el viernes el alcance exacto de la lesión de Varane y con malas sensaciones en el club, valorando más una rotura muscular que una leve sobrecarga, Zidane ya piensa en retocar el equipo titular para jugar en el estadio de la Cerámica un partido clave.

La jornada puede devolver la tranquilidad o instalar al equipo en un bache, ya que el Barcelona tiene que visitar el Vicente Calderón y un Atlético de Madrid en buena línea de resultados. Pero en caso de que los de Luis Enrique Martínez superasen ese difícil escollo aumentarían la presión alcanzando el liderato de LaLiga Santander antes de que el Real Madrid disputase su encuentro el domingo.

Los planes de Zidane pasan por retocar su equipo titular. No se espera una rotación masiva como venía haciendo en los últimos partidos, si no retoques a un once tipo. La ausencia de Varane abre la puerta a dos jugadores, Pepe y Nacho Fernández que luchan por la plaza.

El favorito es Pepe que descansó en Mestalla tras participar en dos partidos consecutivos recuperado de la lesión muscular en un gemelo que le marcó el inicio de 2017. Regresó ante el Nápoles sustituyendo a Sergio Ramos, tras recibir el capitán un fuerte golpe en la cadera, y mostró buen nivel ante el Espanyol con el Real Madrid dejando su portería a cero.

Con su futuro en el aire y una temporada marcada por las lesiones que le han impedido tener regularidad, Pepe está viviendo la campaña que menos minutos ha tenido desde su llegada al Real Madrid. Ha disputado un total de 1033 minutos repartidos entre sus nueve participaciones en LaLiga, dos en Liga de Campeones y dos en Copa del Rey en un total de trece partidos.

El brasileño Marcelo acabó muy justo el partido de Mestalla y Zidane estudiará su estado en los dos días de entrenamiento para decidir si se mantiene de titular o deja paso a Nacho en el lateral izquierdo.

En el centro del campo, la ausencia de minutos ante el Valencia para Isco Alarcón que llegaba de ser el mejor en los dos últimos compromisos ligueros madridistas, invita a pensar que sería titular ante el Villarreal, pero con Luka Modric recuperando su plenitud física, y Casemiro y Toni Kroos a buen nivel, es difícil que Zidane conceda descanso a ninguno de los tres hasta el encuentro ante Las Palmas.

En ataque regresaría la BBC desde el inicio con la inclusión de Bale en el equipo titular. El galés va ganando ritmo de competición tras participar en las segundas partes de los dos últimos encuentros y está en condiciones de volver a ser titular junto a Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.