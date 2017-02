Las bases por bolas intencionales sin picheos son aceptadas por sindicato

Los primeros cambios que la Liga Profesional de Béisbol ha introducido para esta temporada, entre ellos el de dar la base por bolas sin que los serpentineros tengan que hacer ningún lanzamiento, fue aprobado por el sindicato de jugadores.

Aunque la medida no tiene mayor trascendencia en cuanto a la reducción del tiempo que se pueda dar para acortar los partidos, el cambio es visto como un buen punto de partido de cara a modificar el reglamento en aquellos aspectos que hacen que la acción en los partidos sea más lenta.

Los pilotos de los equipos están de acuerdo y tampoco tiene ningún problema con el cambio.

"No me parece que sea algo de enorme importancia. Sé que está tratando de abreviar (los partidos). Me parece bien", señaló el manejador de los Indios de Cleveland, Terry Francona. "No pienso que afecta para nada lo que pueda decidir un encuentro".

Aunque el sindicato se ha resistido a algunos cambios propuestos por Grandes Ligas, los peloteros están dispuestos a aceptar el cambio de las bases por bolas intencionales.

"Estoy de acuerdo. Das la señal. Es algo insignificante", comentó el piloto de los Yanquis de Nueva York, Joe Girardi. "En gran medida, no afecta la estrategia, como que acelera un poco las cosas. Estoy de acuerdo".

El presidente del sindicato de jugadores, Tony Clark, considera que hay asuntos más importantes que debatir y trabajar de cara a favorecer el juego, pero que en este caso concreto lo veía aceptable aunque habría que centrar algunos aspectos más de mismo.

Se concedieron 932 boletos intencionales el año pasado, incluyendo 600 en la Liga Nacional, donde se suele regalar la base al bateador para enfrentar al lanzador.

"No quieres que tu lanzador pierda el ritmo y, con la base por bolas intencional, creo que el pitcher se salga de su ritmo", valoró Girardi. "A menudo me he preguntado por qué no poner a tu torpedero (en el montículo) y al pitcher en el campocorto. Que sea el torpedero que conceda el boleto intencional".

El sindicato tiene que aprobar cambios a las reglas a menos que Grandes Ligas le avise con un año de anticipación, en cuyo caso puede realizar cambios unilateralmente.