[Video] Abuelo “trollea” a su nieta bailando Despacito y causa furor en redes sociales

El video publicado en la cuenta de YouTube Old's Popping se ha virilizado en las redes sociales gracias a la broma que realiza el abuelo a su nieta mientras bailaba la canción del momento ‘Despacito’, el hit de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

En el video se puede ver a la niña realizando una coreografía de la canción, pero no contaba con que el abuelo se iba a robar el show, en los primeros pasos de la joven el abuelo se encuentra detrás de ella limpiando la mesa y de un momento a otro el abuelo sigue los pasos de su nieta, al darse cuenta la niña de que “Yiyo”, así lo llama en el video, está bailando lo regaña para que no siga bailando, pero eso no funciona.

El video fue publicado el jueves 9 de febrero y al día de hoy 22 del mismo mes es tendencia en la plataforma YouTube por tener más de 630.000 visualizaciones.