Abogado de exministro Guatemala cree "inverosímil" que mandase matar presos

El abogado del exministro de Gobernación de Guatemala Carlos Roberto Vielmann, que es juzgado en España, calificó hoy de "inverosímil" la tesis de la acusación, que sostiene que ordenó la ejecución de ocho presos en 2005 y 2006 y dijo que era "una especulación" porque no hay pruebas que lo demuestren.

Durante la exposición de sus conclusiones finales en la Audiencia Nacional, que ha juzgado al exministro guatemalteco por ordenar presuntamente la creación de un cuerpo policial clandestino para ejecutar a presos, la defensa aseguró que no hay pruebas que acrediten que Vielmann estaba detrás de ninguna estructura criminal.

"No se ha probado la existencia de ninguna estructura criminal en la que pudiera participar Carlos Vielmann, es una pura especulación", explicó.

El fiscal Pedro Martínez Torrijos confirmó el martes la petición de 160 años de cárcel para él, al creer que estaba detrás de las muertes de los ochos presos, uno de ellos asesinado en 2005 tras fugarse de la cárcel "El Infiernito", y otros siete asesinados un año después, durante el asalto al centro penitenciario la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón por las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, el abogado de Vielmann dijo que es algo que "no tiene nada que ver con este asunto".

Añadió que no se puede acreditar que en Guatemala existiesen "enfrentamientos o ejecuciones extrajudiciales" cuando su patrocinado era ministro y que, en todo caso, "hubiera o no hubiera, no era su responsabilidad".

También negó que su defendido autorizase o conociese la creación de un "plan B" durante el supuesto asalto a la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón donde murieron siete presos, algo que contradice el testimonio de algunos testigos durante el juicio.

La defensa del exministro guatemalteco argumentó que "no hay pruebas" de que su cliente conociese la presunta lista en la que figuraban los nombres de los presos que fueron asesinados y que cuando él llegó al penal "ya habían muerto todos los reclusos".

Por último, solicitó al tribunal que se "haga justicia con Carlos Vielmann" y que se juzguen e investiguen los hechos en el momento en que se producen, buscando a los "verdaderos responsables".

El acusado -que tiene nacionalidad española desde 2009- declinó hacer uso de su última palabra en la sesión del juicio, que hoy quedó visto para sentencia, si bien se declaró inocente en las primeras jornadas de la vista.