Rosana espera que nuevo disco le otorgue primer Grammy tras tres fallidos

San Juan, 22 feb (EFE).- La cantante española Rosana Arbelo aseguró en una entrevista con Efe en San Juan que espera que su disco más reciente, "En la memoria de la piel", le conceda su primer Grammy Latino, luego de tres fallidos con dos producciones anteriores.

Y es que la artista, que se encuentra en Puerto Rico en promoción de "En la memoria de la piel", ha fallado en ganar un gramófono tras sus nominaciones por sus tres producciones anteriores en la misma categoría cada uno: mejor álbum de cantautor.

La primera nominación para Arbelo, de 53 años y natural de Lanzarote, en las Islas Canarias, fue en 2009 por "A las buenas y a las malas", luego en 2012 por "¡Buenos días, mundo!" y en 2014 optó por "8 lunas".

Su nueva producción, que aunque aún no ha logrado alguna nominación a los próximos Grammy Latinos, la revista Billboard lo escogió entre los diez mejores álbumes latinos -noveno específicamente- del año 2016.

"El disco va recogiendo los premios que le van tocando... El Grammy al final es un reconocimiento de los compañeros, es otro tipo de regalo", reflexionó la cantautora de diez discos en su baúl profesional.

Rosana indicó, no obstante, que aunque "En la memoria de la piel" aún no haya sido nominado a un Grammy Latino, cree que la distinción no es "una obligación" en su carrera, pero que sí "sería un gran regalo" si la logra y más si gana el premio.

Y como una motivación personal y profesional, Rosana buscaba un nuevo sonido para su disco, lo cual encontró casualmente, cuando un día bajó al sótano de su casa y, al aplaudir, reconoció que la acústica del lugar era el perfecta para construir el estudio de grabación y arrancar la producción.

"Fue un sonido más orgánico, con mucha reverberación natural. Era un sonido que guardaba en mi interior, pero que no conocía escuchar en algún estudio, ni en Abby Road, en Nueva York o Miami", contó Rosana de aquel momento.

"Siempre buscaba un sonido de estudio que retumbara las canciones y, de repente, di varias palmadas y fue perfecto", prosiguió contando la artista española.

Fue entonces que retiró todos los muebles del cuarto para albergar de manera temporal el cuarto de grabación, el cual se demoró cinco meses en "construir", aunque tras terminar la producción lo eliminó.

Rosana enfatizó, además, que la música "tiene un don mágico" y que "une" a cualquier tipo de persona sin importar el idioma que hable o de qué parte del mundo sea.

"Me parece que la música es el pegamento más bonito que existe", subrayó.