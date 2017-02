La razón por la cual Ed Sheeran no usa el celular

En entrevista con la comediante Ellen DeGeneres, el británico Ed Sheeran comentó que decidió no tener teléfono móvil en este 2017 para no estar pendiente de las redes sociales “No tengo que despertar en la mañana y responder todas las preguntas que me hacen. Solo me despierto y soy yo".

Además, el intérprete de “Shape of you” comentó que la única tecnología que usa es un IPad para responder Email.

Pero también dejó claro que no deja de una lado a sus seguidores, cada cierto tiempo el británico actualiza sus redes sociales, pero si evita responder chats.

Ed Sheeran se presentará en la ciudad de Bogotá el 2 de junio con su nuevo álbum (Divide) en el que se encuentran las canciones recién lanzadas “Shape of you” y “Castle on the hill”.