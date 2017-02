Paraguay no permitirá obras en Yacyretá hasta solucionar deuda con Argentina

Paraguay no permitirá que se realice ningún tipo de obra en la hidroeléctrica Yacyretá, compartida con Argentina, hasta que se solucionen las diferencias entre ambos países sobre el pago de la deuda de su construcción, dijo hoy el director del lado paraguayo, Ángel Recalde.

Recalde, quien hizo las declaraciones tras reunirse con el presidente paraguayo, Horacio Cartes, se refirió a los trabajos técnicos que se contemplan para construir el brazo Aña Cua, que completaría la represa y sumaría tres turbinas, pero reiteró que no se realizará hasta estar solventado el problema de la deuda.

"No hay posibilidad de hacer una obra en el brazo Aña Cua, ni ningún tipo de obra en la central hidroeléctrica de Yacyretá, hasta tanto no se subsane el problema de la deuda. Es una posición del Gobierno y no lo pueden cambiar ni los directores de Yacyretá juntos ni ningún otro funcionario", explicó Recalde.

Aún así, Recalde indicó que tanto Argentina como Paraguay están de acuerdo en el beneficio que tendría el proyecto Aña Cua en cuanto al aumento del potencial de Yacyretá, aunque subrayó que la prioridad del Gobierno es resolver el problema de la deuda antes de cualquier otra acción.

Recalde puntualizó que ello no implica que no se trabaje en la preparación de la documentación técnica requerida para que "alguna vez, cuando se solucione el problema (de la deuda), se tenga todo listo como para llamar a licitación".

El Gobierno paraguayo manifestó el pasado abril que el monto que asume por esta deuda es de 5.000 millones de dólares, y ratificó que no le corresponde pagar cargos por intereses, postura que ha mantenido desde entonces y que, según Recalde, "no cambió ni va a cambiar".

Sin embargo, el reclamo de Argentina por la deuda tiene tres componentes: el capital aportado originalmente por ese país para la construcción de la represa, la actualización de ese capital y los intereses que a lo largo del tiempo fueron devengando, lo que ascendería hasta 12.800 millones de dólares

Paraguay y Argentina tienen pendiente reanudar un encuentro binacional que se suspendió en noviembre en Encarnación (sur) en el que estaba previsto que Cartes se reuniera con el presidente argentino, Mauricio Macri, y trataran el tema de la hidroeléctrica, entre otros asuntos.

Los dos países instalaron el pasado mayo una mesa permanente para negociar sobre esta deuda, como fruto de la visita oficial de Cartes a Buenos Aires ese mismo mes.

Durante la construcción de la represa, Argentina corrió con la mayor parte de la inversión correspondiente a las obras, lo que originó una millonaria deuda para Paraguay, cuyo monto ha sido eje de discusión durante años.