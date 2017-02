Rodríguez se une a los Yanquis, pero dice que no saldrá del retiro

El ex pelotero estelar de los Yanquis de Nueva York, Alex Rodríguez, se unió al campo de entrenamientos de su ex equipo, pero aseguró que no regresará a vestir la camiseta.

Tampa (Florida, EEUU), 21 feb (EFE).- El ex pelotero estelar de los Yanquis de Nueva York, Alex Rodríguez, se unió al campo de entrenamientos de su ex equipo, pero aseguró que no regresará a vestir la camiseta.

Rodríguez, de 41 años de edad, indicó que hay "cero" posibilidades de que cambie de opinión y dijo que su retirada del béisbol de las Grandes Ligas fue definitiva.

El ex jugador de los Yanquis indicó que sí consideró hacer un regreso después de su ruptura con los Yanquis, en agosto pasado.

"Lo pensé durante un minuto", dijo Rodríguez, quien agregó que "volé a la casa de mi familia un viernes por la noche, lo pensé ese fin de semana. Tuve unas ofertas, pero los llamé y les dije: 'No, gracias'".

Los Yanquis le pagarán esta temporada 21 millones de dólares, sin que juegue, según los términos de su contrato de 10 años y 275 millones de dólares.