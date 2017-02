Renuncia preparador del sub'20 de Argentina que insultó a hinchas brasileños

Gerardo Salorio renunció hoy a su cargo de preparador físico de la selección sub'20 de Argentina tras la "suspensión" que le aplicó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por insultar a hinchas brasileños durante un partido del Campeonato Sudamericano Sub'20 el 8 de febrero en Quito.

"Les comunico que hoy he presentado mi renuncia a la AFA, realizando el descargo pertinente y pidiendo nuevamente disculpas por mi error. Doy un paso al costado por los desmanejos que he vivido y el poco reconocimiento de una labor y logros de tantos años", publicó Salorio en su cuenta de Facebook.

"No quiero que mis 22 años de trayectoria en dicha institución se vean marcados por lo acontecido, y no permitiré que perjudiquen mi persona y mi profesionalismo. Agradezco a todos los que me apoyaron con sus llamados y mensajes", agregó.

Salorio, que integró el cuerpo técnico del seleccionado argentino sub'20 campeón del mundo en Catar 1995, Malasia 1997, Argentina 2001, Holanda 2005 y Canadá 2007, insultó a un grupo de hinchas brasileños durante el partido contra Brasil de la penúltima jornada del hexagonal final del Sudamericano jugado en Ecuador.

Al regresar a Argentina la AFA suspendió a Salorio y le exigió un "descargo" para poder continuar en el cargo.

El preparador físico de la Albiceleste durante el Mundial de Alemania 2006 contó hoy en diálogo con Radio Continental que se enteró del fallecimiento de su suegro una hora antes del comienzo de ese partido y que los hinchas brasileños le tiraron piedras.

"Renuncio porque cometí un error. Era la única manera de enmendarlo. A mí no me interesa la plata, yo lo hago por el amor a la camiseta. Cuando faltaron pelotas de ping pong y cartas para jugar saqué la tarjeta y lo pagué yo. No estoy para luchar un lugar", explicó.

"Me tengo que reinventar, pensaré qué cosas hice mal. La situación me superó, tuve muchos problemas", añadió.

La selección sub'20 de Argentina consiguió en el Sudamericano la clasificación para el Mundial que se jugará del 20 de mayo al 11 de junio en Corea del Sur.