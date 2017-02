Casemiro: "Ha habido falta de concentración en el inicio"

Carlos Henrique Casemiro, jugador del Real Madrid, aseguró que en la derrota de este miércoles ante el Valencia en Mestalla les penalizó no haber salido con la concentración necesaria para afrontar un partido ante un rival como el que tuvieron.

"No hay que poner excusas por las derrotas. Hemos salido mal y nos costó remontar. Tuvimos muchas oportunidades, peleamos hasta el final pero no tuvimos la suerte de marcar dos goles, aunque es cierto que en la salida no tuvimos concentración", admitió.

"Me quedo con los ochenta minutos en los que hemos presionado y hemos estado arriba. No marcamos, pero esto es fútbol, hay un rival que defendió bien y tiene un gran equipo. Lo hemos intentado pero no podemos salir los diez primeros minutos así", lamentó Casemiro, que dijo que "sin duda" hubo "falta de concentración" en el equipo.

Casemiro destacó que no son "máquinas" y que son "humanos" y señaló que aunque en el Real Madrid cualquier derrota debe generar preocupación no se debe temer entrar en un bache.

"Seguimos líderes y no nos tenemos que volver locos, pero es un toque de atención", concluyó. EFE.

