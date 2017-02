Voro: "Hemos interpretado bien el encuentro"

Salvador González "Voro", técnico del Valencia, señaló que habían interpretado bien un partido en el que su equipo ganaba por 2-0 en el minuto diez y ante el que consideró que si tenían paciencia encontrarían los espacios.

"El objetivo era tener más la pelota, pero si te pones pronto 2-0 es lógico que el rival te apriete y te sientas más cómodo en el repliegue", continuó el técnico del Valencia, a quien le gustó más el primer tiempo de su equipo que el segundo.

Admitió que cambió a Orellana porque necesitó reforzar el centro del campo y porque tanto este jugador como Zaza necesitaban descansar.

Respecto al valor de los puntos, agregó que tienen el mismo que los del sábado ante el Alavés y el martes contra el Leganés, aunque también señaló que al obtenerlos en casa y ante el líder, les marcan el camino y aumentan la confianza de los jugadores y del entorno en una época en la que la afición necesita alegrías.

Sobre los objetivos del Valencia, Voro señaló que estos no han cambiado, que el equipo piensa en la salvación y que no mira más allá del próximo partido porque cree que no pueden olvidar de donde vienen.

Vivió el encuentro pendiente del reloj y considera que los horarios no le benefician porque juegan otra vez el sábado y a continuación el martes.

"Si me hubieran dejado elegir, habría preferido jugar domingo y miércoles, porque jugar tan pronto después de un partido tan exigente como el de hoy va a ser un handicap muy grande", concluyó.