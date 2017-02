Valverde: "Es un equipo que empuja pero nosotros también, a ver quien gana"

Ernesto Valverde asume que el APOEL de Nicosia, equipo al que visita este jueves el Athletic Club en la vuelta de dieciseisavos de final de la Liga Europa, es un rival que "empuja" mucho a sus rivales pero también reparó en que su equipo también lo hace y cree que no será hasta el partido cuando se vea quien lo hace más y se lleva la eliminatoria.

"Ellos son un equipo que empuja, pero nosotros también somos un equipo que empuja. De hecho allí les empujamos muchos", recordó el partido de ida en San Mamés, donde el Athletic solo ganó por 3-2 debido a la diferencia de efectividad de los dos equipos. "Increíble" y preocupante, a su juicio, la del conjunto chipriota.

"Sí estoy preocupado por la efectividad del APOEL porque lo de allí fue impresionante. Nosotros llegamos 23 veces y metimos tres goles y ellos llegaron tres y nos hicieron dos y medio", lamentó, ya en Nicosia, en la rueda de prensa previa al choque.

A Valverde no le parece mal que a pesar de la mínima ventaja de la ida el técnico local, el hispano-danés Thomas Christiansen, siga considerando "favorito" al Athletic, aunque a él eso le "da igual".

"El que va ganando por ahora somos nosotros, vamos por delante. Supongo que lo dice por eso, porque para pasar ellos nos tienen que ganar. Eso de entrada", recordó.

"Pero lo dije en la ida, ser favorito o considerarse favorito no es garantía de que vayas a pasar. Eso no da igual. Si eso significa algo de cara a su planteamiento de partido quizás lo veamos mañana. A mi no me dice demasiado, pero me parece bien que lo diga", añadió.

Lo que sí tiene claro Valverde es que "el APOEL es un buen equipo" y que lo que tratará mañana es de "presionar, de obstaculizar que tu puedas jugar" desde el principio.

"Allí (en la ida) no les dejamos, sacamos bien el juego. Pero su intención de entrada es que tengas dificultad para jugar. Y eso es lo que espero de ellos. Allí, a través de nuestro empuje le fuimos metiendo muy atrás, pero su idea de juego en los partidos que les estamos viendo es dificultarnos la salida del juego y supongo que mañana intentarán lo mismo. Veremos quien puede más. Nosotros tenemos también nuestras cualidades", avisó.

En todo caso, reparó en que Christiansen tiene en su plantel "muy buenos jugadores". "Sabemos que sus jugadores de arriba tienen calidad. Allí jugaron muy bien Giannotas, Efrem ... Sotiriou es un jugador que está permanentemente peleando y buscando segundas jugadas. Eso lo tenemos que tener en cuenta, y también la forma de llevar el equipo de Morais y de Vinicius", repasó el poderío del que se presume once inicial chipriota.

En cuanto a su equipo, admitió que tiene que "buscar una solución a las bajas" de Aritz Aduriz y Aymeric Laporte, dos "jugadores importantes". Si bien adelantó que su "idea es no hacer nada que modifique el estilo" habitual de los rojiblancos. "Nuestra idea es suplir sus bajas y hacer nuestro juego", resumió.

Valverde reconoció que su equipo no está "consiguiendo buenos resultados fuera de casa", pero recordó que "algunos partidos buenos" sí han hecho fuera. Dos de ellos, en el Santiago Bernabéu en Liga y en el Camp Nou en Copa del Rey.

Sobre el ambiente en el GSP Stadium, con capacidad para cerca de 23.000 espectadores, admitió que lo espera "un poco parecido a lo que fue el año pasado el partido del Partizan allí, un partido en el que los fans están permanentemente empujando a su equipo".

Aunque tampoco cree que sea nada no conozcan ya. "Estamos acostumbrados a jugar en ambientes importantes y no creo que el ambiente de empuje mañana a su equipo sea mayor que el que tuvo el Sevilla en cuartos de final del año pasado en Sevilla. Y ganamos el partido", consideró.

"Va a haber buen ambiente porque las veces que he venido a Chipre a jugarme cosas importantes lo ha habido. La gente empuja mucho y el equipo se contagia de eso. Veo un ambiente bonito, bueno para su equipo, pero nada que no hayamos vivido ya en otros sitios. Un buen ambiente para jugar", resumió.