Declaraciones de los protagonistas del Tour de Abu Dhabi que se disputa desde este miércoles hasta el domingo día 26.

.- Vincenzo Nibali (ITA/ jefe de filas del Bahrain): "El Tour de Abu Dhabi es importante para el equipo porque estamos en Abu Dhabi y somos un equipo de Oriente medio. Hemos estado entrenando muy bien y será un examen apto para saber cómo estamos y si los entrenamientos van por buen camino. También voy a confrontar mis fuerzas con las de otros rivales".

.- Fabio Aru (ITA/jefe de filas del Astana): "Para mi el Tour de Abu Dhabi no es solo un duelo con Vincenzo Nivali porque aquí hay muchos y buenos rivales. El nivel es tan alto que tenemos muchas otras cosas de qué preocuparnos. Realmente no sé cómo voy a rendir en comparación con el resto. Hice la carrera en 2015 y me gustó mucho. Voy a tratar de hacer algo bueno".

.- Mark Cavendish (GBR/Dimension Data): "Es absolutamente increíble lo que ha pasado con esta carrera. Pensar que ahora es carrera del World Tour en su tercer año es impresionante. Estoy orgulloso de ser parte de esta carrera como embajador de RCS (Organizador del Tour de Abu Dhabi). Y las grandes empresas que quieren participar en esta carrera.

Quiero ganar aquí Me gustaría repetir las dos etapas del año pasado. Trataré de estar en la disputa de las etapas y lograr puntos, ya que es una carrera del circuito mundial".

.- Marcel Kittel (ALE/Quick Step, 3 victorias en la temporada): "No recuerdo la última vez que nos juntamos un grupo de esprinters como éste de Abu Dhabi. Creo que todas las etapas van a ser muy disputadas y los equipos van a tratar de dominar el pelotón en cabeza. La lucha será dura, complicada. Aunque venimos a buscar victorias al esprint tampoco queremos perder de vista la general con Brambilla".

.- André Greipel (ALE/Lotto Soudal, 2 victorias en la temporada): "Llego en buenas condiciones y espero seguir sumando victorias. El equipo también ha venido a conseguir un buen puesto en la general y sumar puntos, pero no renunciamos a disputar las victorias el esprint, por supuesto, aunque será difícil lograrlas porque hay muchos y buenos velocistas, de primera categoría".

.- Caleb Ewan (AUS/Orica, 4 victorias en la temporada): "Esta carrera puede ser la mejor prueba que he disputado desde que soy profesional por el nivel de los velocistas que tomarán la salida. Quiero continuar con la racha de la temporada, con esas cuatro victorias en el Tour Down Under".

.- Elia Viviani (ITA/Sky): "Cada esprint es una buena oportunidad para lograr mi primera victoria de la temporada. Ya tengo segundos lugares, pero quiero ganar. El escenario en el circuito de Fórmula 1 es probablemente uno de los mejores espectáculos durante toda la temporada. Y tenemos tal vez el mejor tren para el esprint del mundo aquí. Será un gran reto".