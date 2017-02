La carta de su exnovia que un joven estadounidense corrigió, calificó y se volvió viral

Thinkstock

Nick Lutz calificó la carta de cuatro páginas y la devolvió a su exnovia.

Reprobar una asignatura escolar puede ser un hecho habitual para muchos.

Pero obtener una D- (muy deficiente) en una carta de amor (o desamor) cuya calificación estuvo en manos de un exnovio, es ciertamente algo poco frecuente.

Y esa es la nota que se llevó la carta de disculpas que le envió una joven a Nick Lutz.

Lutz, un estudiante estadounidense de 20 años , la leyó, sacó un marcador rojo y criticó la nota de cuatro páginas para luego devolverla a su exnovia.

Antes de eso, publicó fotos de la carta en su cuenta de Twitter y el tema se volvió viral.

El muchacho ahora lo lamenta.

Twitter/Nick Lutz

Lutz recibió la carta de disculpa de su exnovia tras terminar la relación.

"Me siento un poco culpable pero al mismo tiempo, no creo en la carta en absoluto", dijo a la BBC.

"Me ha mentido antes. Sentí que era otra manera de hacerme sentir como si yo fuera estúpido ", se justificó.

A la pregunta de si se arrepentía de compartir la carta personal en las redes sociales, Nick dijo: "Sí, se podría decir".

Lutz, que estudia en la Universidad de Florida Central, dice que recibió la disculpa poco después de que la relación terminara y admite que probablemente no fue la mejor decisión tuitear la carta corregida.

La calificación

En su crítica, Lutz comienza diciendo que la introducción es demasiado larga y que hay mucha repetición.

Twitter/Nick Lutz

Las correcciones son por contenido y por errores ortográficos.

El joven dice que su ex necesita mostrar entendimiento al decir que terminó por no poner esfuerzo para que la relación funcione.

También dice que se requiere respaldar sus dichos con pruebas, como cuando dice que nunca lo engañó.

"La relación terminó después de que me dijo que iba a un parque temático con su mejor amiga, que es una muer, pero más tarde supe que fue con un hombre", dijo.

"No he hablado con ella desde lo que sucedió y no pienso hablar con ella por lo pronto ", agregó .

"Empezamos a salir en febrero del año pasado y lo hicimos durante unos ocho meses".

Twitter/Nick Lutz

Nick Lutz tiene 20 años y estudiante de la Universidad de Florida Central.

Pero Lutz cuenta que a los cuatro meses de relación ella empezó a ocultar su teléfono.

"Y escuché que tenía nombres en código para otros hombres en su lista de contactos".

La segunda página pide que su exnovia proporcione más detalles después de esta línea: "Tomé todas las promesas que teníamos y las rompí".

Lutz también corrigió errores ortográficos.

El estudiante también resaltó en la carta cuando ella dice que no tiene "ninguna razón para esconder, mentir u ocultar nada".

Y el joven escribió en el margen: "Si no hay razón para mentir, ¿por qué no dices la verdad?"

También la acusa de "usar rellenos inútiles" para abultar la carta e incluso dice que utilizó caligrafía "poco formal" cerca del final de su nota.

Twitter/Nick Lutz

"Si no hay razón para mentir, ¿por qué no dices la verdad?", resalta el joven en rojo en el margen de la carta.

Lutz cuenta que decidió hacer anotaciones en la carta como una "broma" entre él y sus amigos.

Sin embargo, su tuit original, donde calificó la carta, fue compartido más de 100.000 veces.

"Ella no es feliz, pero no esperaba que esto se convirtiera en viral. Ella habla con mi madre pero yo no he hablado con ella y no estoy seguro de que lo haga".

¿Te amo?

La página final contiene un signo de interrogación después de "Te amo" y también el resto de la conclusión final de Lutz.

"Si quieres que te crea, demuéstralo con pruebas", escribe.

Twitter/Nick Lutz

La carta corregida se volvió viral en Twitter.

"Hablaste de que nunca habían ocurrido engaños, pero que la culpa es tuya, ¿de qué, entonces?

"Necesitas dejar de contradecir tu propia historia y elegir un lado. Mientras este gesto es apreciado, preferiría detalles sobre las declaraciones.

"Se aceptará una revisión para obtener la mitad del crédito".

La carta y su corrección tuvieron una gran repercusión en Twitter en donde otros usuarios resaltaron más errores y hasta el joven recibió una invitación a una cita.

Twitter

"Creo que eres un poco joven para mí, pero esto me da ganas de salir contigo (no te engaño)", dice un tuit.

Nick Lutz también le dijo a otro usuario de Twitter que su exnovia había visto las correcciones y que estaba " de acuerdo con su calificación".

Para aprobar una asignatura en Estados Unidos, un estudiante debe obtener una C que equivale a un "suficiente".