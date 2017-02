Se deberían suspender los diálogos con el Eln: Álvaro Uribe

Luego de una reunión telefónica con algunos representantes del Concejo de Bogotá sobre la explosión ocurrida el fin de semana en el sector La Macarana, el senador Álvaro Uribe Vélez consideró que se deben suspenderse los diálogos con la guerrilla del Eln, toda vez que tendrían presunta responsabilidad en el caso que es investigado por las autoridades correspondientes.

En Medellín el político antioqueño, al ser dado de alta de una intervención quirúrgica por una hiperplasia benigna de próstata, rechazó el atentado que dejo casi 30 personas heridas.

"El Eln asesina a los policías de la patria, el Eln dinamita el oleoducto y hace ese daño ecológico en ella río de Boyacá que es un paraíso verde, el Eln atenta contra la ciudadanía de Bogotá, produce esa cantidad de heridos y no pasa nada, se debería suspender el diálogo hasta tanto el Eln acepte y cumpla con un cese total de actividades criminales", expresó el senador.

El líder del Centro Democrático fue dado de alta de la Clínica Interquirófanos, confesó que sintió temor antes de la cirugía y que tendrá que estar en reposo por otros 15 días.

"Gracias a Dios era un tema benigno, ya ustedes saben lo demás, lo que me extrajeron, etc, ya salgo de la clínica y me dicen que me tengo que quedar quieto una semana y la otra que sigue, vamos a ver si me amarro ahora de la cama", indicó Uribe Vélez.

El senador deberá continuar su tratamiento para evitar un crecimiento de la próstata, por ellos, reitero que deberá "tener mucha paciencia".