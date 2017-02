Propuesta de modificar acuerdo no es viable y es desastrosa: Gobierno

En respuesta al llamado de una coalición entre los líderes del No, que se está haciendo desde el uribismo, con la promesa de revisar y replantear el acuerdo de paz, Jaramillo explicó que modificar el texto no es posible, pero que lo que no se puede garantizar es que se implemente de manera rápida y eficiente.

“Modificar el acuerdo no es posible, ya lo hicimos después del plebiscito, eso no se puede olvidar (…) La gente está cansada de la polarización de los bandos del Sí y del No, aquí la necesidad es la implementación (…) Un siguiente gobierno no puede acabar el acuerdo pero sí ponerle freno de mano y es algo muy riesgoso para el país (…) sería desastroso que un partido monte su agenda de gobierno sobre la base de no permitir la implementación del acuerdo y de impedir el desarrollo que viene incluido en el proceso de paz”, precisó.

En días anteriores, Humberto de La Calle dijo que modificar el acuerdo o frenarlo podría considerarse perfidia, explicando que no se puede desarmar a la guerrilla para luego traicionarla, porque eso generaría más violencia.