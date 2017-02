Santos pide a ONU revisar protocolos de dejación y entrega de armas

Durante su visita a la zona de concentración la Carmelita en Puerto Asís Putumayo, el presidente de la Republica Juan Manuel Santos le pidió a la ONU revisar los protocolos de entrega y dejación de armas.

“Yo le he pedido a la ONU que nos ha venido acompañando que verifique con mucho cuidado todos estos protocolos para que no haya ningún tipo de interpretaciones indebida o de dificultad en la medida que los protocolos se sigan al pie de la letra, pues no tendremos ningún problema” manifestó Santos al termino de una reunión con las Farc y la ONU.

Santos dejó también que a las zonas de concentración llegaron cerca de siete mil hombres desde las montañas y selva del país y les dijo que desde hoy comenzó el proceso de desarme y dejación de las armas.

“Este fin de semana culminó el movimiento de las Farc a las zonas y comienzan los protocolos del cese al fuego bilateral y del fuego y dejación de armas .. a partir de este momento se activan las zonas, vamos a meterle el acelerador para el tema del alojamiento” la dejación de las armas por parte de las FARC y que la ONU verifique los protocolos.

El presidente le pidió al Congreso celeridad en las leyes y reformas para la implementación de los acuerdos que fueron firmados con las Farc.