Rechazan solicitud libertad condicional de cantante dominicana Martha Heredia

El Tribunal de Ejecución de la Pena de Santiago, en el norte de la República Dominicana, rechazó hoy la solicitud de libertad condicional de la cantante Martha Heredia, ganadora en 2009 del concurso televisivo Latin American Idol, y condenada en 2014 a siete años de prisión por tráfico de heroína.

El juez Rubén Darío Cruz Uceta alegó que Heredia aún no está lista para reinsertarse en la sociedad y que sigue recibiendo acompañamiento psicológico.

Tras la decisión judicial, la cantante dijo sentirse "un poquito triste" pero "no soy quien para cuestionar la decisión del magistrado", señaló.

"Mi intención era salir y reinsertarme en la sociedad (porque) en el sitio donde estoy no hay nada que hacer, duro cinco días haciendo nada allí. Salgo dos días, trabajo y estudio. Pienso que he cumplido a cabalidad con las reglas, pero no soy quien para cuestionar", agregó en declaraciones a periodistas.

Martha Heredia recibió en mayo de 2016 un permiso especial que le permite salir dos días a la semana a trabajar y estudiar.

La cantante fue hallada culpable de traficar con 1.283 gramos de heroína que escondió en los tacones de sus zapatos previo a tomar un vuelo con destino a Nueva York el 20 de febrero de 2013.