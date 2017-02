Asociaciones acampan en Argentina por "discontinuidad" en los planes sociales

Asociaciones argentinas llevaron a cabo hoy una marcha que concluyó con una acampada en el céntrico obelisco de Buenos Aires para protestar por la "discontinuidad" de los planes sociales en el área del Ministerio de Trabajo.

La organización Barrios de Pie convocó este martes una marcha para reclamar que no se recorten los planes sociales en Argentina y que se aplique la ley de emergencia social, aprobada por unanimidad en el Senado argentino el pasado diciembre y que supondrá invertir 1,8 millones de dólares para luchar contra la pobreza.

"Vamos a ser muchos, ojalá que podamos acampar porque lamentablemente es la única manera de que nos escuche, él (el presidente, Mauricio Macri) no nos quiere acá en la calle, está todo bien, charlamos todo lo que quiera pero esas cosas no nos hacen", explicó a Efe Alejandra Villarroel, miembro de Barrios de Pie.

Fuentes oficiales explicaron a Efe que se trata de tres planes gubernamentales y dos de ellos, el de Trabajo Autogestionado (3.100 personas) y el de Emergencia Climática (3.000 personas), fueron considerados como planes sociales por el Ministerio de Trabajo.

Por ello pasarán a depender del Ministerio de Desarrollo Social y el presupuesto que empleaba el Ministerio de Trabajo en estos planes se destinará a inversiones para empleo joven.

Asimismo, detallaron que el tercer plan, Construir Empleo, se considera un programa de empleabilidad, depende del Ministerio de Trabajo y consiste en otorgar una contraprestación al ciudadano a cambio de que realice una actividad en beneficio del Estado, como por ejemplo la construcción de una sala de emergencia sanitaria en un barrio vulnerable.

Según el Ministerio de Trabajo, hasta el día de hoy había 9.000 personas contempladas en este plan pero 7.000 de ellas no presentaron proyectos, por lo que dejaron de cobrar la contraprestación estatal equivalente a 4.000 pesos (256 dólares), detallaron.

A juicio de una de las coordinadoras zonales de Barrios de Pie, María García, "es mentira" que no hayan presentado proyectos al Ministerio y aseguró que cumplieron con todos los requisitos exigidos por el Ejecutivo.

La cooperativista insistió en que en su zona hay alrededor de 500 personas que "lamentablemente" desde hace tres meses no perciben la prestación.

"Si no somos escuchados hoy no importa, vinimos preparados con nuestras carpas para hacer un acampe total hasta que no nos reciban (autoridades del Gobierno), no nos movemos de acá", subrayó García.

Después de varias horas de protesta, miembros del Ejecutivo recibieron a los representantes de las organizaciones sociales, confirmaron fuentes oficiales, y se encuentran a la espera de llegar a un acuerdo.