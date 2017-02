Juncker asegura a los británicos que la factura del "brexit" será "muy cara"

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, dijo hoy a los ciudadanos británicos que pagarán una factura "muy cara" por su decisión mayoritaria de que el Reino Unido salga de la Unión Europea (UE).

"Los británicos deben saber que (el 'brexit, su salida de la UE) no será a coste reducido o a coste cero, deben respetar los compromisos en cuya confección hayan participado", indicó Juncker en un discurso ante el Parlamento Federal belga.

"Por tanto, la factura será, por decirlo un poco vulgarmente, muy cara", agregó.

Juncker afirmó que "será una negociación difícil" y que llevará "años para ponernos de acuerdo sobre las modalidades de salida y sobre la arquitectura futura de las relaciones entre el Reino Unido y la UE".

El político luxemburgués también dejó claro que Europa "no puede construirse contra las naciones. Los que se imaginan que las naciones son una invención provisional de la Historia, se darán cuenta de que las naciones están hechas para durar, en sus diferentes declinaciones".

"Hay un nivel nacional, hay un nivel federal, hay un nivel regional", indicó, y consideró que "de aquí a una veintena de años, la verdadera competición no tendrá lugar entre los Estados, sino entre las regiones".

Juncker señaló que desde que llegó al cargo el Ejecutivo comunitario se enfrenta a "una policrisis".

"Pasé el primer semestre de 2015 nada más que con la crisis griega, que dura pero que está en curso de ser resuelta. Hemos podido constatar que ha habido la guerra en Siria, que por desgracia perdura", enumeró, y en esa línea agregó que "tenemos el problema del 'brexit' y tenemos un nuevo presidente en EEUU (Donald Trump), con cuyo vicepresidente (Mike Pence) pude reunirme ayer".

"Hay crisis por todas partes, empezando por el 'brexit', porque es una crisis que nos concierne a todos", aseguró.

Así, se dijo "decepcionado" por que haya países que consideren "que este asunto está arreglado. No lo está", zanjó.

"Cuando la primera ministra británica (británica, Theresa May,) nos envíe su carta de divorcio, las negociaciones van a empezar. Tendremos dos años para negociar las modalidades de salida del Reino Unido de la UE", indicó.

Juncker dijo que se irá un país "no de poca importancia" sino "un verdadero actor europeo", y que será "el cenáculo de la UE" quien deba "controlar" el asunto y buscar un arreglo "no con un sentimiento de hostilidad, sino con el saber de que el continente le debe mucho al Reino Unido".

"Sin (Winston) Churchill no estaríamos aquí, no hay que olvidarlo, pero no vamos tampoco a ser naíf", señaló.

"Que nuestros amigos británicos comprendan que vamos a seguir desarrollando la integración europea (...) reafirmando los lazos que hay entre nosotros", concluyó.