Argentina celebra primer encuentro nacional de familiares de víctimas tráfico

Argentina celebró hoy el primer encuentro nacional de familiares de víctimas de tráfico con el objetivo de solicitar una Justicia "comprometida" con las víctimas, el endurecimiento de las penas e insistir en la concienciación de los conductores para evitar más muertes en las carreteras.

Bajo el lema "Por un tránsito seguro. Leyes que Nos Protejan", distintas asociaciones se reunieron este lunes en Buenos Aires para reclamar modificaciones en la ley vial que se aprobó el pasado diciembre, pendiente de ser reglamentada, y una mayor concienciación de la población.

La norma contempla penas de tres a seis años para los conductores que con su accionar produzcan la muerte de una o más personas y recoge que "no será un delito excarcelable, si se comprueba que manejaron con un grado de alcohol superior a un grado por litro".

Entre las modificaciones legislativas que las asociaciones solicitaron se encuentran aumentar las penas mínimas a cuatro años, garantizar el respeto de las velocidades máximas o no aceptar un juicio abreviado en caso de muerte y lesiones graves, explicó a Efe Silvia Irigaray, fundadora de la asociación Madres del Dolor.

"Con el que atropelló, huyó y abandonó no hay que tener consideraciones, tiene que ir preso. Excesos de velocidad y de alcohol deben ser castigados (...) el problema es que la pena mínima es como muy baja", insistió Irigaray.

Desde Madres del Dolor aseguraron estar "muy en carne viva" después de que murieran al menos 19 personas en un accidente de autobús en Mendoza (oeste) el pasado sábado.

"Quedó comprobado que es un error humano porque varios pasajeros le dijeron al chófer que bajara la velocidad", añadió.

A juicio de Norma Gallardo, una de las portavoces de la Red de Familiares y Vecinos de Víctimas de Tránsito, la ley supone un "avance" pero no es "la panacea total porque, como toda ley, si no se aplica no sirve".

Asimismo calificó los siniestros de tránsito como "asesinatos" viales e insistió en que "no puede ser que una persona mate con totalidad impunidad y no quede detenida en cinco minutos".

Por ello, Gallardo exigió que se construyan infraestructuras viales que sean "acordes con las necesidades de hoy", el cumplimiento "efectivo" de las leyes e hizo hincapié en la necesidad de educar a la sociedad argentina en materia vial.

Vivian Perrone, integrante de Madres del Dolor, explicó a Efe tras la reunión que hay que tener "voluntad política" para evitar que se reduzcan o que no se cumplan por completo las penas impuestas a las personas que provocan un accidente en el que la víctima fallece.

Este en concreto fue el caso de su hijo, que fue atropellado por un hombre que se echó a la fuga.

"Kevin iba cruzando la avenida del Libertador en Vicente López (localidad de la provincia de Buenos Aires), con dos amigos, cuando un auto a exceso de velocidad se pasa el semáforo, que estaba en rojo, sobrepasa a otro auto y atropella a Kevin", relató Perrone.

La integrante de Madres del Dolor lleva años apoyando diversas causas similares a la suya a raíz de su experiencia personal.

"Hay que ver en qué condiciones están las rutas y las calles, hay que salir a hacer controles, no hay controles en la Argentina, entonces los jóvenes conducen en un estado de ebriedad terrible", indicó, y añadió que se requieren "leyes que acompañen".

"Si el que va en estado de ebriedad atropella y se da a la fuga, no tiene registro para conducir y a los dos días está conduciendo nuevamente en la calle, la verdad que a nadie le importa nada", remarcó.

Por su parte, desde asociaciones como "Senderos de estrellas", que viajó desde Formosa (nordeste) para formar parte de esta primera reunión, aseguraron que "no será la última".

Su presidenta, Silvina Fasio, acudió en representación del colectivo y tomó como referencia el accidente de tráfico que se llevó la vida de su hermana menor y por el que se agrupó a otras familias unidos "en el dolor justamente de haber perdido a un ser querido".

"Estuvimos muy al tanto del proceso judicial, es más, conseguimos una condena de 16 años de prisión. Es el primer caso de la Argentina que condena a una persona que mató en un hecho de tránsito", expresó.

Aunque Fasio hizo hincapié en que esa condena no le devolverá con vida a su hermana, reafirmó sus deseos de que la justicia que acompañó el caso de su familiar sea igual para el resto de las familias del país sudamericano.