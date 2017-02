Almodóvar y Gay competirán en la sección europea de los "David di Donatello"

Los directores españoles Pedro Almodóvar y Cesc Gay competirán con sus respectivas cintas, "Julieta" y "Truman", en la sección dedicada a las mejores películas europeas de los Premios "David di Donatello", de la Academia del Cine italiana.

En esta misma sección han sido nominadas las cintas británicas "Florence Foster Jenkins", de Stephen Frears, y "I, Daniel Black", de Ken Loach, y "Sing Street", del irlandés John Carney, informaron hoy los organizadores, que desvelaron el plantel de cintas candidatas.

"Julieta" estuvo también nominada al BAFTA británico a la mejor película en lengua no inglesa -que se llevó la húngara "Son of Saul"- y fue la representante española en los Óscar, pero no pasó el primer corte.

En los últimos premios Goya, su protagonista, Emma Suárez, consiguió el galardón a mejor actriz, único galardón para la película, que contaba con siete nominaciones.

Mientras que "Truman", protagonizada por Ricardo Darín y Javier Cámara, fue la gran triunfadora de la edición del año pasado de los Goya, donde se llevó cinco premios, incluidos los de mejor película, actor protagonista (Darín), secundario (Cámara) y director.

En la categoría de mejores películas extranjeras están nominadas "Nocturnal Animals", del diseñador y realizador Tom Ford; "Captain Fantastic", de Matt Ross -protagonizada por Viggo Mortensen-; "Lion", de Garth Davis; "Paterson", de Jim Jarmusch, y "Sully", de Clint Eastwood.

En la máxima categoría, la de mejor película italiana, competirán Marco Bellocchio, por "Fai bei sogni"; Claudio Giovannesi, por "Fiore"; Edoardo De Angelis, por "Indivisibili"; Paolo Virzì, por "La pazza gioia", y Matteo Rovere, por "Veloce come il vento".

Estos cineastas italianos optarán además por el premio a mejor dirección.

El premio "David di Donatello" es el máximo galardón que concede la Academia de Cine italiana desde 1956 y la ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 27 de marzo.