Griezmann: "¿El cambio de Gameiro? El míster sabe mejor que nosotros"

El francés Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, valoró, sobre el cambio de Kevin Gameiro, que el entrenador Diego Simeone "tuvo razón" porque hizo las sustituciones y el equipo rojiblanco marcó un gol, el definitivo 2-4 frente al Bayer Leverkusen en la Liga de Campeones.

Unas imágenes de 'Atresmedia' ofrecieron como Griezmann mostró su disconformidad con el cambio de Gameiro, diciendo "no, no, no... es el mejor, es el mejor". Después, en declaraciones al mismo medio, expuso: "El míster ya sabe mejor que nosotros. Le estaba viendo bien y nos hacía muy bien arriba, nos ayudaba mucho con sus diagonales".

"Al final, el míster tuvo razón porque hizo los cambios y marcamos un gol", prosiguió Griezmann, al que le "da igual con quien jugar" entre Gameiro o Fernando Torres. "Quien meta el gol me vale. Necesitamos de sus goles y están con confianza los dos", añadió.

Ya sobre el partido y el triunfo por 2-4, el internacional francés valoró que "el que es del Atlético ya está acostumbrado a sufrir". "Estamos contentos con el resultado. Ahora nos queda un partido importante en casa e intentaremos ganar nuevamente ante nuestra afición", continuó.

También insistió en que "hay que trabajar" los goles en contra: "Lo estamos haciendo y seguro que volveremos a ser fuertes atrás".