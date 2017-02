Estoy bien, motivado y contento: Teo Gutiérrez

Teo está que se juega. Así lo dejó ver hoy en Argentina al expresar su deseo porque inicie el torneo de ese país, postergado por diferencias económicas entre la AFA y el gobierno.

El atacante colombiano aseguró que está "feliz, motivado y contento", aspectos suficientes para tener una gran temporada.

Se tiene previsto que el fútbol en argentina inicie el próximo 3 de marzo, pero la Selección Colombia enfrenta el 23 y 28 de marzo a Bolivia y Ecuador por las Eliminatorias mundialistas.

Repasa las mejores frases de Teófilo en ruda de prensa:

-Ya con deseos de que empiece el campeonato, gracias a Dios hay fecha, esperemos que podamos competir de la mejor manera

-Hemos entrenado a full, sabiendo que tenemos que apuntarle a Copas Internacionales para luchar por cosas importantes

-Montero es un entrenador que tácticamente trabaja muy bien. Tiene unos preparadores físicos muy buenos

-La enseñanza que trae de Europa es muy importante y lo está plasmando dentro del equipo. Esperemos terminar un buen torneo

-Queremos acoplarnos bien a lo que quiere el entrenador, es muy serio y disciplinado, y nos va a dejar cosas importantes

-Lo positivo es que estamos todos bien, esperemos que se puedan sumar Delgado y Cetto, son muy importantes para el grupo

-Delgado y Colocetto son de la casa y estando en cancha sumando para el grupo, van a ser muy importantes

-Agradecido con Dios, con el CT y mis compañeros porque estoy a tope. Es la base fundamental para un deportista

-Hay que hacer una buena pretemporada para estar a la altura del torneo. El fútbol argentino te exige estar bien

-Estoy bien, estoy motivado y contento. Espero demostrarlo en cada partido para ser vital para el grupo y mis compañeros

-Es la felicidad de un jugador y cualquier persona estar en óptimas condiciones para que así se pueda adquirir el resultado

-Siempre va a ser una exigencia que mis compañeros y la gente me exija mucho. La gente te trasmite su cariño día a día

-Soy un autocrítico y siempre me evalúo para estar en un nivel alto. Me lo exigió mi carrera y siempre dejo mi huella

-Terminé con un nivel bueno el Torneo y por eso fui citado a la Selección. Ese es uno de mis objetivos

La citación a la Selección de Colombia me lo ha dado también el estar y demostrar acá

-El estar compitiendo y a un nivel alto en un equipo donde me compenetré muy bien a pesar del poco tiempo, terminé bien

Busqué recuperar mi nivel. Quiero empezar en un nivel óptimo y darle mucho al equipo en muchos sentidos para desequilibrar

-Quiero dar siempre lo mejor de mi en estos 6 meses y poder disfrutarlo, poder ser feliz y que me den confianza

-Creo que tengo que dar mucho más porque lo puedo dar. Me pone feliz que me exijan porque me hace sentir importante

-Tenemos un gran equipo pero hay que demostrarlo. Que la gente apoye también va a servir para terminar de la mejor manera

-Ojalá que se dé lo de Carrizo, es un jugador que ya conoce la ciudad y el equipo. Es importante, se va a sentir en casa

-Sabemos que tenemos que jugar cada partido como una final. Tenemos fe de que vamos a hacer un buen campeonato

-Montero es un gran entrenador y lo va a demostrar, va a dar de que hablar en Rosario. Tiene un manejo de grupo importante