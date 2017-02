Cómo la tecnología con láser está revolucionando la extracción de tumores cerebrales

Daniel Orringer

El doctor Daniel Orringer, líder del estudio.

La cirugía de un tumor cerebral es extremadamente delicada: si se extrae demasiado tejido se le puede causar discapacidad al paciente, si no se extrae lo suficiente el cáncer puede volver.

Pero una nueva técnica con láser puede ayudar a los cirujanos a tomar la difícil decisión de cuánto tejido extraer.

" El cáncer cerebral es como una nube , puedes definir el centro, pero los extremos son muy difíciles de distinguir" , le dijo a la BBC el doctor Daniel Orringer, uno de los investigadores que desarrolló la tecnología Stimulated Raman scattering (SRS) microscopy (microscopía de dispersión Raman de estimulada).

En otros tipos de cáncer, como el de intestino, los médicos pueden extraer parte del tejido aledaño al tumor que no es esencial. Pero no hay "tejidos no esenciales" en el cerebro .

Los investigadores liderados por el doctor Orringer demostraron que con esta tecnología láser pueden detectar rápidamente la infiltración de células de un tumor en el tejido humano fresco.

Esta técnica fue probada ya en 360 pacientes en los hospitales universitarios de las universidades de Michigan y de Harvard, en EE.UU.

El siguiente paso, según proponen en el estudio publicado en la revista Nature Biomedical Engineering , es ponerla a prueba en casos clínicos.

Dos craneotomías

Karen Wischmeyer,

Karen Wischmeyer pasó por dos craneotomías en poco tiempo.

Karen Wischmeyer, maestra de pre escolar en Michigan, es el tipo de paciente que se podría haber beneficiado de esta nueva tecnología.

Tuvo que pasar por dos operaciones cerebrales en un periodo muy corto de tiempo.

Hace dos años que tuvo un gran ataque epiléptico en medio de la noche y los médicos encontraron un tumor cerebral.

Pero en la primera operación solo le retiraron parte del cáncer.

Thinkstock

El objetivo de esta nueva tecnología es dar un cuidado "más eficaz, seguro y preciso" en el tratamiento de los tumores cerebrales.

"Tuve dos craneotomías, pasé por semanas de dolores de cabeza fuertes, unos cuatro meses en total de recuperación y perdí muchas clases".

Karen todavía tiene que hacerse escáneres regularmente para descartar que el tumor siga creciendo en su cerebro.

Cómo funciona

Incluso en los mejores hospitales el tiempo que se tarda en hacer una biopsia intraoperatoria puede retrasar la toma de decisiones durante una operación de un tumor cerebral.

Orringer

Imágenes de tejido cerebral tomadas con SRS microscopy.

Normalmente el equipo médico tiene que enviar parte del tejido cerebral extraído a un laboratorio donde es congelado y "teñido" antes de ser analizado e interpretado. Ese proceso toma de 30a 40 minutos.

La nueva tecnología con láser es un microscopio por tátil que está en el propio quirófano.

Funciona emitiendo un rayo de luz sobre el tejido. Las propiedades de esa luz de láser cambian dependiendo de qué es lo que está tocando.

Las diferencias químicas entre una célula cancerígena y un tejido cerebral normal hacen que el cirujano pueda identificar el límite exterior del tumor.

Según el doctor Orringer, el objetivo de esta nueva tecnología es dar un cuidado "más eficaz, seguro y preciso" en el tratamiento de los tumores cerebrales.

"Muchas de las veces en que pensamos que ya acabamos la operación probablemente deberíamos seguir un poco más. Con la tecnología microscopia SRS tenemos la capacidad de verlo", le dijo Orringer a la BBC.

Sin embargo, todavía no está claro si esta tecnología tendrá un impacto en la probabilidad de supervivencia de los pacientes con cáncer cerebral.

Eso sólo se sabrá cuando se utilice en casos clínicos a largo plazo.