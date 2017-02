Estela de Carlotto dice Gobierno de Macri quiere hacer olvidar la dictadura

La presidenta de la asociación argentina de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, acusó hoy al Gobierno argentino de estar "implicado" en una "campaña feroz y muy maligna de ciertos sectores que quieren el olvido" de la última dictadura argentina (1976-1983).

Así se expresó la anciana activista en una entrevista a la radio argentina Radio Con Vos con motivo de la detención el pasado viernes de César Milani, quien fuera jefe del Ejército de Argentina en la última etapa del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), por presuntos delitos de lesa humanidad durante el periodo dictatorial.

"Están dudando del número (de desaparecidos), de la identidad de nuestros nietos. Es una campaña feroz y muy maligna de ciertos sectores que quieren el olvido y que continúe la impunidad. Sin duda el Gobierno está implicado", argumentó De Carlotto, que en numerosas ocasiones se ha mostrado afín al kirchnerismo.

Referente de los derechos humanos en el país suramericano, De Carlotto expresó que "han salido voces que duele lo que dicen" y reclamó que "no se puede ofender" a los organismos de derechos humanos "por el dolor" que arrastran.

"Gracias a nosotros no ha habido impunidad. (...) Tenemos 40 años de actividad con la misma rectitud y conciencia de que la Justicia es la que tiene que responder. Hemos esperado a la Justicia con santa paciencia", insistió la presidenta.

Con esta confianza en los procesos judiciales, se pronunció sobre la reciente detención de Milani, al que "nunca" van a defender "en absoluto".

"No lo hicimos antes y no lo vamos a hacer ahora (...). Se están diciendo cosas que no son ciertas, referido a que hemos apoyado a este hombre (Milani) y, de ninguna manera, nunca lo apoyamos cuando en su momento se empezó a denunciar su participación en estos actos durante la dictadura militar", aseveró.

De Carlotto expresó su "respeto total a los familiares de las víctimas" por las que está acusado Milani.

"Está dentro de la Constitución argentina que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. No puedo acusar a nadie si no tengo pruebas", indicó.

"Si es responsable, la condena total y si no lo es, la Justicia lo dirá, no nosotros", concluyó.

Estas declaraciones se dan pocos días después de que un fiscal pidiera abrir una investigación contra el director general de Aduanas de Argentina, Juan José Gómez Centurión, por presunta apología del delito después de que dijera en una entrevista que la última dictadura militar no se trató de un "plan sistemático" para hacer desaparecer personas.

Desde que Macri llegó a la Presidencia del país, en diciembre de 2015, se han registrado varios roces entre su Gobierno y los organismos humanitarios, muchos de ellos vinculados con los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).

En enero del año pasado, el entonces ministro de Cultura de Buenos Aires, Darío Lopérfido -del oficialista frente Cambiemos-, relativizó los números de 30.000 desaparecidos (defendido por las organizaciones de derechos humanos) al sugerir que es una cifra que "se arregló en una mesa".

Macri, por su parte, dijo en una entrevista en agosto que el régimen de facto fue "lo peor" que pasó en la historia argentina pero afirmó no tener "idea" de si los desaparecidos durante lo que llamó "guerra sucia" fueron 30.000.