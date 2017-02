Candidato opositor llama a construir una mesa de gobernabilidad en Ecuador

El exbanquero Guillermo Lasso, quien según el resultado oficial parcial de las elecciones celebradas hoy en Ecuador, disputará la Presidencia con el oficialista Lenín Moreno, en una segunda vuelta electoral, convocó a toda la oposición a construir "la mesa de la gobernabilidad" por el país.

"Quiero hacer una convocatoria a todos los líderes políticos de oposición, a todos, a construir la mesa de la gobernabilidad por el Ecuador, ese Ecuador democrático, ese Ecuador próspero, ese Ecuador libre y ese Ecuador solidario", dijo Lasso tras conocer que con más del 60 % de los actas escrutadas, sumaba 29,51 % de los votos.

El candidato oficialista a la Presidencia de Ecuador encabeza los resultados de las elecciones celebradas hoy con el 38,40 % de los votos, según los resultados oficiales parciales del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Lasso dijo que esa mesa de la gobernabilidad tiene por objetivo "no solo ganar elecciones, sino acelerar el cambio con estabilidad en el Ecuador".

En una comparecencia ante sus seguidores en la ciudad de Guayaquil (suroeste) Lasso, del movimiento CREO, dijo que "se confirma la segunda vuelta electoral" con el escrutinio de más del 60 por ciento de las actas y, además, con los resultados de la estimación de la ONG Participación Ciudadana.

Según el recuento de votos no oficial de Participación Ciudadana, Moreno, del movimiento Alianza País (AP), con un 38,8 por ciento de votos, y Lasso, con el 28,2, pasarían a una segunda vuelta electoral en abril.

Ruth Hidalgo, directora de dicha ONG, indicó en rueda de prensa que con esos resultados sí habría una segunda vuelta electoral, aunque precisó que sólo los resultados oficiales determinarán si se debe organizar o no una nueva votación entre los dos más votados.

"Estas manos están extendidas para darle un abrazo a cada ecuatoriano que sueña con el cambio. Estas manos y estos brazos están extendidos en señal de apertura a todas las bases de Alianza País, no me cansaré de decirlo: al igual que la mayoría de ecuatorianos, ustedes también están desencantados", dijo Lasso.

Comentó que los presentes en su alocución también se ilusionaron con el cambio hace diez años, cuando llegó al poder el actual gobernante Rafael Correa.

"Pero no, no cumplieron, las manos no están limpias de aquellos que van a dejar el Gobierno el 24 de mayo de 2017. Sus corazones demostraron que no son ardientes, sus corazones no han podido esconder el odio que sienten y la división que sienten y que han impulsado contra la mayoría de ecuatorianos", añadió.

Todos "los ecuatorianos de buena fe, juntos, a partir del 24 de mayo próximo asumiremos con entereza el futuro del Ecuador", dijo Lasso, del movimiento Creando Oportunidades (CREO), en referencia a la fecha en que Correa entregará el poder.