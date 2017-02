"Lo que pasó anoche en Suecia es para no creérselo": el incidente que mencionó Trump y que nunca existió

Getty Images

"Tienen problemas como nunca pensaron que fuera posible", dijo el Trump sobre Suecia.

¿Qué pasó en Suecia?

Durante otro feroz ataque contra los medios de comunicación el sábado por la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, citó un incidente inexistente en Suecia, desconcertando a muchos, sobre todo a los suecos.

"Miren lo que está sucediendo en Alemania, miren lo que pasó anoche en Suecia, Suecia… es para no creérselo (…) Tienen problemas como nunca pensaron que fuera posible", dijo Trump a una multitud de simpatizantes en Florida, Estados Unidos.

En un principio no estaba claro a qué incidente se refería, como muchos señalaron en Twitter, entre ellos el exprimer ministro sueco.

"¿Suecia?, ¿ataque terrorista?, ¿qué ha estado fumando? Las preguntas abundan", dice el tuit del exprimer ministro sueco, Carl Bildt.

Entonces muchos se contactaron con la cuenta oficial de Suecia @Sweden en Twitter, que es atendida por un ciudadano sueco diferente cada semana y preguntaron: "¿Qué pasó en Suecia anoche?" Y Emma, una bibliotecaria escolar contestó para calmar las preocupaciones expresadas por personas de todo el mundo.

"No. No ha sucedido nada aquí en Suecia. No ha habido ningún ataque terrorista aquí. La principal noticia en este momento es acerca de Melfest", escribió Emma, una ciudadana sueca que estaba a cargo de la cuenta de tuiter @sweden

Melfest es el concurso de música que selecciona al representante sueco para el Festival de la Canción de Eurovisión.

"Me fui a la cama alrededor de las 4 de la mañana, entonces mi hija me despertó a las 7 y en esas cuatro horas había más de 800 menciones … Por lo general, llegan a un centenar", dijo Emma a la BBC el domingo, refiriéndose al número de comentarios en Twitter después de los dichos del presidente Trump.

El hashtag #lastnightinSweden (anoche en Suecia) se convirtió en tendencia en Twitter y la embajada sueca en Washington pidió al Departamento de Estado una aclaración.

Los comentarios de Donald Trump ocurrieron sólo semanas después de que una de sus principales asesoras, Kellyanne Conway, citó un ataque inexistente llamado "la masacre de Bowling Green".

No hubo denuncias de ataques terroristas en Suecia.

Entonces, ¿qué sucedió exactamente en Suecia el viernes?

No hubo reportes de incidentes terroristas en Suecia .

El sitio web sueco de Aftonbladet resumió las noticias del el día, que incluyeron:

Un hombre se incendia en una plaza en el centro de Estocolmo

Famoso cantante Owe Thornqvist sufre problemas técnicos en los ensayos para el mencionado Melfest

Un hombre muerto en un accidente de trabajo

Cierres de carreteras en el norte de Suecia debido al "clima severo"

Auto de policía persigue en el centro de Estocolmo a un supuesto conductor borracho

¿Trump se refería a otra cosa?

Este domingo, Trump escribió un tuit para aclarar que su comentario respondía a un informe del canal de noticias estadounidense Fox News emitido el viernes por la noche sobre un documental acerca de supuest os hechos de vi olencia cometid o s por refugiados en Suecia.

"Mi declaración sobre lo que está sucediendo en Suecia fue en referencia a una historia que fue transmitida en @FoxNews sobre inmigrantes y Suecia", escribió el presidente en Twitter.

"Hubo un aumento en la violencia armada y en los números de violaciones en Suecia desde que comenzaron con la política de puertas abiertas", dijo a Fox News, Ami Horowitz, que hizo el documental refiriéndose a la decisión de Suecia de permitir el ingreso de refugiados al país en 2013.

Fox News es conocido por estar entre los canales favoritos de televisión por cable de Donald Trump.

¿Cuál es la política de refugiados de Suecia?

Suecia, con una población de 9,5 millones de habitantes, recibió a casi 200.000 refugiados y migrantes en los últimos años, más per cápita que cualquier otro país europeo.

El país observó un fuerte aumento de solicitudes de asilo en 2015 y más de 160.000 personas ingresaron ese año.

Con la afluencia, las tensiones también aumentaron con algunos ataques aislados contra inmigrantes , así como manifestaciones pro y antiinmigrantes.

El asesinato de una mujer de 22 años en enero de 2016 por un solicitante de asilo alojado en el centro donde ella trabajaba presionó aún más al gobierno para reevaluar su enfoque hacia los refugiados.

Hubo una caída en los números el año pasado después de que el país introdujo nuevos controles fronterizos incluyendo tiempos de regulación migratoria más largos, así como incentivos financieros para los migrantes que vuelvan voluntariamente a su país de origen.

Suecia es el países que más refugiados recibió si se lo compara con su población.

¿Cuán seguro es Suecia?

Suecia suele tener tasas de criminalidad bajas.

Las estadísticas preliminares de la encuesta sobre la delincuencia sueca sólo muestran un aumento marginal en 2016 con respecto al año anterior.

Fraude y crímenes menores contra individuos aumentaron, pero los delitos de drogas y robo disminuyeron disminuido.

El número de denuncias de violaciones aumentó en un 13%, aunque sigue siendo inferior al registrado en 2014 (6.700), según informó el sitio sueco The Local .

¿Y los ataques terroristas?

No hubo ataques terroristas en Suecia desde que la política de puertas abiertas del país sobre la migración comenzó en 2013.

"El verdadero mensaje sueco: 200.000 refugiados, no hay ataques terroristas", dijo el historiador británico Simon Schama.

En 2010, dos bombas detonaron en el centro de Estocolmo, matando al atacante, un hombre sueco nacido en Irak, e hiriendo a otros dos, en lo que la policía describió como un ataque terrorista.

En octubre de 2015, un hombre enmascarado que se cree que tiene simpatías de extrema derecha mató a un maestro y alumno con una espada.

Y en Malmö, en el sur de Suecia, ocurrió un incendio el pasado octubre en un centro comunitario musulmán que fue adjudicado por el Estado Islámico.

Además, se cree que Suecia tiene el mayor número de combatientes del Estado Islámicos per cápita en Europa.

Alrededor de 140 de los 300 que fueron a Siria e Irak han vuelto desde entonces, mientras las autoridades luchan de la mejor manera para reintegrarlos en la sociedad.