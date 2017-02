El alero Carmelo Anthony, que jugó el Partido de las Estrellas en reemplazo de Kevin Love, sumó su décima aparición en el juego que marca la mitad del campeonato regular de la NBA.

"Disfruté mucho participar en el partido de este fin de semana, aunque para ser honesto debo decir que tuve que cancelar mi viaje a Cuba y Puerto Rico y no me dieron reembolso y no recuperé mi dinero", dijo.