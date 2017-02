Bauza afirma que hay "mucho morbo" con la vida de Mauro Icardi

El seleccionador de Argentina, Edgardo Bauza, afirmó que "hay un morbo muy grande" alrededor de la vida del delantero del Inter italiano Mauro Icardi, pero aseguró que no le "condiciona para nada que hablen del él", al admitir que podrá convocarle.

"El morbo es muy grande con él, lo nombran todo el tiempo. A mí no me condiciona en nada que hablen de él todo el tiempo porque no hay ningún tipo de problemas", manifestó el entrenador en diálogo con TyC Sports.

Bauza, que ya había advertido que no citará a Icardi a finales de marzo para la próxima doble jornada de eliminatorias ante Chile y Bolivia, dijo que no llamará jugadores de Europa que no puedan, al menos ir al banco.

"Así que voy a citar como siempre cerca de 27 jugadores. Si luego se suma alguno más, será el fútbol local".

El ex técnico de Rosario Central, Vélez Sarsfield, San Lorenzo, Liga de Quito y Sao Paulo, se reunió con Mauro Icardi en la reciente gira que hizo por Europa durante 16 días.

Icardi, de 23 años, sólo jugó un partido con Argentina durante las eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014, ante Uruguay el 15 de octubre de 2013.

Antes y desde entonces su disputa con su compatriota Maximiliano López por su relación sentimental con su exmujer Wanda Nara fue eje de disputas en la opinión pública que desató hasta el comentario negativo del exastro argentino, Diego Maradona.

El técnico, que hoy estuvo presente en el Buenos Aires Lawn Tennis durante la final del Argentina Open que coronó al ucraniano Alexandr Dolgopolov indicó que Icardi podrá ser citado "en cualquier momento" para la posición de delantero centro, donde compite con Gonzalo Higuaín y Lucas Pratto.