El hermano de Wilders pide "disculpas" por las ideas del político holandés

Paul Wilders, hermano del ultraderechista holandés Geert Wilders, pidió hoy disculpas por "el comportamiento" xenófobo del líder populista y, aunque afirmó "quererle", aseguró que no comparte sus ideas políticas basadas en el antiislamismo y euroescepticismo.

"La explotación política del descontento social es algo muy peligroso. En un mercado, el que tiene la fruta aparentemente más atractiva, a menudo vende las naranjas más venenosas", dijo Paul Wilders sobre las ideas políticas de su hermano Geert.

En una entrevista con la televisión holandesa RTL, la primera desde el salto a la política de su hermano, también señaló que él y su familia son víctimas de "amenazas de muerte" desde 2008.

Paul Wilders explicó que recibió amenazas por parte de "minorías étnicas" que le asociaron con su hermano, así como de seguidores del Partido de la Libertad (PVV), dirigido por Wilders.

"Unos me consideran una extensión y otros un opositor de Geert. Me he encontrado hombres esperándome con palos. Me han insultado y he recibido amenazas de muerte telefónicas", lamentó Paul, de 62 años.

El propio político xenófobo solo aparece en público rodeado de sus guardaespaldas por las amenazas que recibe desde el asesinato en 2004 del cineasta holandés Theo van Gogh, conocido por sus polémicas declaraciones contra el islam.

Paul, el hermano mayor del político, lamentó que la relación con Geert esté "distanciada" y explicó que solo se han visto en las celebraciones familiares.

"Nadie le ve con frecuencia porque está muy ocupado. Es una vergüenza que eso haya ocurrido. Estaría bien que pudiésemos recuperar nuestra relación y llevarla a un punto razonable. Si eso no ocurre, sería muy triste", lamentó.

El hermano mayor de Wilders se negó a pedir el voto para el PVV y dijo que los holandeses "deben votar según sus visiones" el próximo 15 de marzo.

"Le deseo lo mejor. De todas formas, es mi hermano y le quiero, aunque rechazo y no me gustan sus ideas", advirtió Paul.

Geert Wilders mostró hoy en Twitter su enfado por la entrevista a Paul y anunció su retirada de todos los debates electorales que organizará RTL en las próximas semanas.

"Qué increíble y despreciable escoria los de RTL News, que involucran a mi familia en la campaña. Desagradable", escribió en su Twitter.

El líder del PVV abrió ayer su campaña electoral en Rotterdam y prometió lidiar con la "escoria marroquí" y "desislamizar" los Países Bajos, si se convierte en primer ministro de Holanda después de los comicios.