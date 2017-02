El Líbano logra un pequeño triunfo en la lucha por derechos de las mujeres

La derogación del artículo del Código Penal del Líbano que permitía a los violadores escapar a una condena de cárcel si se casaban con sus víctimas es un avance en la lucha de las mujeres por sus derechos, pero todavía falta un largo camino por recorrer.

Beirut, 19 feb (EFE).- La derogación del artículo del Código Penal del Líbano que permitía a los violadores escapar a una condena de cárcel si se casaban con sus víctimas es un avance en la lucha de las mujeres por sus derechos, pero todavía falta un largo camino por recorrer.

El polémico artículo 522, que fue derogado el pasado miércoles en medio de una fuerte presión de grupos feministas, permitía suspender un juicio e incluso anular una sentencia contra un violador si este contraía matrimonio con la víctima.

La comisión parlamentaria que lo anuló consideró que estaba en contradicción con el artículo 7 de la Constitución, que estipula que los libaneses son iguales ante la ley, sin embargo, no alteró otros artículos que, según feministas, pueden dar amparo legal a las relaciones sexuales con menores de edad.

La directora de la ONG feminista Abaad, Ghida Anani, dijo a Efe que la derogación supone "un progreso importante" para las mujeres porque esta práctica sigue siendo común en zonas rurales donde "continúan predominando las tribus, los clanes y el confesionalismo".

Abaad, una de las ONG feministas más activas del país, lanzó varias campañas contra el artículo 522 y, en una de las últimas, realizada frente al Parlamento el pasado noviembre, vistió a varias activistas con trajes de novia confeccionados con vendajes blancos manchados de sangre.

La derogación del artículo 522 aún no es definitiva, puesto que el pleno del Parlamento tiene que pronunciarse, pero según la activista, es poco probable que dé marcha atrás, pues la comisión que examinó el caso está formada por miembros de todos los grupos y comunidades religiosas, que alcanzaron un amplio consenso.

Sin embargo, para la directora de la ONG Kafa (Basta a la Violencia y Explotación), Soya Ruhana, la derogación del artículo 522 "no es suficiente", ya que, considerando las costumbres de los clanes y tribus, el Parlamento mantuvo otros dos artículos que "equivalen en cierto modo a legalizar el matrimonio con el violador para las menores de 18 años".

Los artículos 505 y 518 del Código Penal excluyen el juicio y la sanción penal en casos de actos sexuales consentidos con una menor de edad de entre 15 y 18 años cuando haya promesa de matrimonio.

Según Ruhana estos casos son difíciles de probar en un juicio, por lo que el fallo puede depender del informe de los asistentes sociales o de si los padres y la menor aceptan el casamiento.

En el Líbano, al igual que en otros países árabes, la violación es vista como un estigma contra el honor de la mujer y su familia, por eso muchas están obligadas a casarse con el agresor para preservar el honor y no cargar con la pérdida de su virginidad antes del matrimonio.

En Argelia, Baréin, Irak, Jordania, Kuwait, Libia, Palestina, Siria y Túnez siguen en vigor legislaciones que permiten a los violadores escapar de una condena casándose con su víctima, según Human Rights Watch.

La exministra libanesa Mona Afeiche Chueiri afirmó que los grupos defensores de los derechos humanos trabajan en la actualidad para conseguir que se permita abortar a las mujeres violadas que queden embarazadas.

"Un niño debe ser el resultado de una decisión común y no de una violación. Desafortunadamente como el aborto no es legal muchas mueren recurriendo a no profesionales", afirmó.

Además, subrayó que los violadores mantienen la prerrogativa de repudiar a la mujer con la que se casaron.

Al margen de los tímidos avances en la protección de la mujer frente a la violencia doméstica, en el Líbano "no ha habido una evolución en lo que respecta a los derechos", según palabras de Soya Ruhana, de la ONG Kafa.

En el Líbano la mujer no puede transmitir la nacionalidad a sus hijos y esposo y tampoco puede recibir herencia, mientras que otros aspectos de derechos civiles, como la anulación del matrimonio o el divorcio están regidos por las comunidades religiosas y no por el Estado.