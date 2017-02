Hashim Thaçi: "España no es la Serbia de Milosevic y Kosovo no es Cataluña"

El presidente de Kosovo, Hashim Thaçi, apela al Gobierno español a reconocer su país "tan pronto como sea posible" evitando relacionarlo con su política interna: "España no es la Serbia de Milosevic y Kosovo no es Cataluña".

Múnich (Alemania), 19 feb (EFE).- El presidente de Kosovo, Hashim Thaçi, apela al Gobierno español a reconocer su país "tan pronto como sea posible" evitando relacionarlo con su política interna: "España no es la Serbia de Milosevic y Kosovo no es Cataluña".

En una entrevista concedida a Efe durante la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), Thaçi argumenta que el reconocimiento de Kosovo como país por parte de Madrid no debe tener consecuencias sobre las tensiones nacionalistas que vive España porque "no hay paralelismos" entre ambas cuestiones.

"No hay paralelismos entre el caso de Kosovo y el caso de Cataluña o el País Vasco. En primer lugar, España no es la Serbia de (el expresidente serbio Slovodan) Milosevic y Kosovo no es Cataluña o el País Vasco. No hay que olvidar que Serbia cometió un genocidio en Kosovo", afirma.

"Apelo a España a reconocer a Kosovo tan pronto como sea posible. Es una decisión justa", asegura Thaçi, presidente de su país desde abril de 2016 y anteriormente primer ministro durante ocho años, desde la declaración de independencia en 2008 hasta 2014.

La cuestión es clave para Kosovo, pues aspira a ingresar en la Unión Europea (UE) y el reconocimiento oficial de todos sus miembros en un paso previo esencial para iniciar cualquier procedimiento de adhesión.

"Quiero creer que España nos hará la vida más fácil y no más difícil. Somos países amigos, compartimos valores y España no tiene nada en contra de Kosovo como tal", señala el cabeza del Partido Democrático de Kosovo (PDK), de centro-izquierda y antiguo líder político del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK).

Thaçi resalta además que España ya está apoyando a su país desde las instituciones europeas, que hay españoles en las organizaciones internacionales que operan en Kosovo y que los soldados españoles hicieron un "gran trabajo" en las misiones de paz en la región.

Asimismo, recuerda agradecido que el Gobierno de España apoyó el documento del expresidente finlandés Martti Ahtisaari, cuando era enviado especial de la ONU para Kosovo, sobre el que se basó posteriormente Pristina para declarar su independencia.

Para Thaçi es fundamental la "determinación proatlántica" de su país, a favor de la UE y de la OTAN, algo que nada "puede descarrilar".

Ni siquiera el nombramiento a principios de mes de un nuevo tribunal en La Haya para juzgar los crímenes de guerra en Kosovo, que se espera pueda imputar a varios altos cargos del ELK por presuntos crímenes cometidos durante y después de la guerra contra fuerzas serbias.

"Kosovo ha cumplido todas las condiciones, todos los criterios que se le requirieron. Hemos cooperado estrechamente con todos los actores. Confiamos en la justicia internacional. No tenemos nada que esconder", asegura el presidente.

El tribunal, agrega "está de hecho a favor de Kosovo" y el proceso legal "prevendrá cualquier intento de reescribir la historia" y servirá para cerrar "de una vez por todas el capítulo de la guerra".

"Serbia cometió un genocidio en Kosovo y la lucha de la gente de Kosovo fue una lucha justa", zanja Thaçi.

No obstante, el presidente kosovar opina que "este proceso debería ser despolitizado" por completo y que no se debería permitir "que se convirtiera en un proceso político".

Con respecto a Serbia, Thaçi subraya que "no hay alternativa" al diálogo bilateral "para la normalización de las relaciones entre dos Estados" independientes, pero lamenta los últimos incidentes, en concreto, el del tren serbio que circuló recientemente por Kosovo con eslóganes nacionalistas.

"El tren fue un movimiento estúpido por parte de Belgrado, totalmente innecesario, y solo azuzó los sentimientos nacionalistas. Sin embargo, esa situación fue ya gestionada. No hay alternativa al diálogo y continuaremos con él", afirma.

Thaçi se siente comprometido por el acuerdo de normalización de las relaciones y las negociaciones para alcanzar un pacto más amplio de "buena vecindad", pese a que el mayor escollo sigue siendo fundamental: "el principal problema es el reconocimiento mutuo".

Por último, el presidente kosovar considera "totalmente inaceptables" y "peligrosas para la paz y la estabilidad en toda la región de los Balcanes" algunas propuestas recientes para realizar ciertos intercambios de territorio entre Kosovo y Serbia para lograr una mayor homogeneidad étnica en ambas partes.

"Tenemos que respetar los fronteras de cada uno y no tener pretensiones o aspiraciones de cambiarlas", señala Thaçi, que advierte de un peligroso "efecto dominó, que nadie sabe dónde acabará" si se abre esta cuestión.

La aspiración de su gobierno, concluye, "no es cambiar las fronteras, sino eliminarlas completamente", siguiendo "el modelo europeo" con "libertad de movimiento de personas y bienes".