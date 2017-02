Trump carga contra los medios en un mitin y promete seguir ganándoles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cargar hoy contra los medios de comunicación en un mitin en Florida y prometió seguir ganándoles como hizo en las primarias y en las elecciones presidenciales.

"A pesar de todas sus mentiras, de sus tergiversaciones y sus falsas historias, no pudieron derrotarnos en las primarias y no pudieron derrotarnos en las elecciones", dijo Trump ante unos 9.000 seguidores en un mitin en el hangar del aeropuerto internacional de Orlando-Melbourne.

"Y continuaremos exponiéndolos por lo que son. Y más importante, continuaremos ganando, ganando y ganando", arengó.

Trump empezó su discurso con una larga lista de críticas a la prensa después de publicar el viernes en Twitter que "los medios con noticias falsas", entre ellos el New York Times o la CNN, son "el enemigo del pueblo estadounidense".

"Quiero hablaros sin el filtro de las noticias falsas", dijo hoy el presidente a sus seguidores.

"La prensa deshonesta simplemente no quiere informar de la verdad. Han dicho que estamos equivocados ya durante dos años. No lo entienden. Pero están empezando a entenderlo. Eso puedo decíroslo", comentó.

Según Trump, los medios "se han convertido en gran parte del problema" y "son parte del sistema corrupto", sin precisar más al respecto.

"Thomas Jefferson, Andrew Jackson y Abraham Lincoln, y muchos de nuestros más grandes presidentes lucharon con los medios y les llamaron la atención frecuentemente sobre sus mentiras", sostuvo.

Y prometió "hacer lo que pueda" para que los medios "no se salgan con la suya" cuando "mienten al pueblo".

"Ellos tienen su propia agenda (los medios). Y su agenda no es vuestra agenda. No vamos a permitir que las falsas noticias nos digan qué hacer, cómo vivir o qué creer. Somos gente libre e independiente y haremos nuestras propias elecciones", indicó.

Poco antes del mitin, trascendió un extracto de entrevista en la que el senador y excandidato presidencial republicano John McCain afirmó que "los dictadores empiezan reprimiendo a la prensa", en reacción al polémico mensaje de Twitter de Trump.

"Si quieres preservar la democracia como la conocemos, tienes que tener una prensa libre y, muchas veces, adversaria. Y sin ella, me temo que perderíamos muchas de las libertades individuales con el tiempo. Así es como empiezan los dictadores", afirmó el senador en un extracto de una entrevista con NBC que se emitirá completa mañana.

"Lo primero que hacen los dictadores es callar a la prensa. Y no estoy diciendo que el presidente Trump está intentando ser un dictador, solo digo que necesitamos aprender las lecciones de la historia", agregó el legislador, una de las voces republicanas más críticas con el Gobierno Trump.

McCain reaccionó así al polémico mensaje de Twitter en el que el viernes Trump acusó a algunos medios de comunicación estadounidenses de ser "el enemigo del pueblo".

"Los medios con NOTICIAS FALSAS (los fallidos The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) no son mi enemigo, son el enemigo del pueblo estadounidense", escribió el presidente.

Los ataques de Trump a los medios más prestigiosos de Estados Unidos vienen ya desde su campaña electoral, en la que pudo verse a sus seguidores lanzado insultos a los periodistas que cubrían sus mítines.