Juanjo Giménez ("Timecode"): "He ensayado el 'careto' en caso de perder"

Los Ángeles (EE.UU.), 19 feb (EFE).- Juanjo Giménez no quiere oír hablar de pronósticos ni quinielas. El único nominado español en la 89 edición de los Óscar sabe que su cortometraje "Timecode" es uno de los favoritos entre los medios especializados, pero, prudente, por ahora solo ha ensayado el rostro de la derrota.

"Intento mantenerme al margen de las predicciones porque solo te hinchan la cabeza y te crean expectativas innecesarias", dijo el cineasta catalán, de 53 años, en una reciente charla con Efe durante un pase de su corto en un cine de Los Ángeles (California).

"Me preguntan si he pensado qué decir en caso de ganar, pero lo único que he ensayado hasta ahora es el 'careto' si en el sobre aparece otro corto. He practicado en el espejo y lo tengo listo", dijo entre risas.

"Timecode" aspira al Óscar como mejor cortometraje de ficción, una categoría en la que compite frente a "Ennemis Intérieurs", de Sélim Azzazi; "La Femme et le TGV", de Timo von Gunten; "Silent Nights", de Aske Bang, y "Sing (Mindenki)", de Kristof Deák.

"Timecode" cuenta la original relación entre dos guardias de seguridad de un garaje, donde la danza se desvela como ingrediente sorpresa. Este trabajo se alzó el año pasado con la Palma de Oro al mejor cortometraje del Festival de Cannes, algo que solo ha conseguido otro cineasta español, Luis Buñuel, aunque en su caso fue con un largometraje, "Viridiana".

La aventura estadounidense de Giménez echó a andar el 6 de enero, con el tradicional almuerzo organizado por la Academia de Hollywood para los nominados a los Óscar, donde fue retratado en la foto oficial justo delante de actores como Casey Affleck y Michelle Williams.

"Cuando haces un corto o una película, nunca piensas en los premios o los reconocimientos. Pero una vez que vienen, hay que hacer las cosas lo mejor posible", reconoció el cineasta, envuelto en la campaña para dar a conocer "Timecode" entre los miembros votantes de la Academia de Hollywood.

"Siempre hemos ido por detrás del corto. 'Timecode' nos ha abierto camino, pero no hay que dejarlo solo y hay que cuidarlo", indicó Giménez.

En este caso, para lograr la nominación, su trabajo debía ganar un festival internacional para lograr entrar en la contienda, y después, debía pasar el corte tras el visionado de los expertos de la rama especializada de la Academia, y, finalmente, lograr la candidatura.

"Todo es nuevo para nosotros. Cada paso. Igual Meryl Streep no lo vive así, pero nosotros intentamos disfrutar", indicó Giménez, que está en Los Ángeles acompañado de su familia.

El corto ha contado con el apoyo de al Generalitat (gobierno regional de Cataluña) que ha aportado 25.000 euros (26.528 dólares) para la campaña de promoción en Estados Unidos, que ha contado con proyecciones en Los Ángeles (California), Washington D.C. y Austin (Texas), además de reuniones con agentes y otras personalidades de la industria.

"Sabemos que los cortos juegan un poco en desventaja porque la gente se suele fijar en las películas y en categorías de más visibilidad, así que es importante hacer cosas así porque, al menos, tu nombre suena, llamas la atención y la gente ve el corto", indicó el realizador.

El plazo de votación para los académicos se abrió el pasado lunes y concluirá este martes.

Las alegrías que el cineasta se está llevando con "Timecode", ganador también del Goya, las comparte con sus alumnos de la Escuela de Cine de Reus (noreste de España), que trabajaron como meritorios en el corto.

"'Timecode' está hecho como la mayoría de todos los cortos en España; es decir, por el amor al arte de la gente que colabora. Con cuatro duros y mucho talento", finalizó Giménez, que ya prepara su siguiente trabajo, otro cortometraje, esta vez de ciencia ficción y en torno a la telepatía.