Llull: "A veces la lío, pero hoy ha salido bien"

El jugador del Real Madrid Sergio Llull, nombrado MVP de la Copa del Rey de Vitoria, explicó tras volver a protagonizar un papel estelar en los últimos instantes de la final que, aunque en ocasiones falla sus últimos tiros, hoy le salió cara.

"A veces la lío, pero hoy ha salido bien", dijo en la rueda de prensa posterior al triunfo ante el Valencia Basket (97-95), en el que anotó los últimos diez puntos de su equipo y acabó con un total de veinte.

"Va con el carácter de cada uno. No me gusta perder y tengo la confianza de mis técnicos y compañeros que me dan la confianza para intentarlo", añadió sobre sus jugadas al final de los partidos el base internacional, que se mostró "contento" por aportar su "granito de arena" y haber ayudado a su equipo a sumar un nuevo título.

Recordó que sus tres rivales en la Copa -MoraBanc Andorra, Baskonia y Valencia Basket- les han exigido "al máximo", pese a lo cual el equipo ha sabido responder "bien".

"Hemos sufrido mucho en esta Copa, con tres partidos al límite. Hemos hecho un partido muy serio desde el principio y hemos sabido ganarlo en los instantes finales", concluyó el jugador balear.