Jémez: "He venido a México a ver cosas que no he visto en ningún otro lado".

El español Paco Jémez, técnico del Cruz Azul, dijo este sábado que tuvo que venir al fútbol mexicano para ver cosas que no ha visto en ningún otro lado como que su equipo domine al rival, genere oportunidades de gol, no anote y no gane y sea antepenúltimo en el Clausura 2017.

Tras siete partidos, Jémez sumó su tercera derrota este sábado ante el Atlas por 0-1, además de tres empates y un triunfo, y registró su noveno juego consecutivo sin victoria sumando Liga y Copa.

"No puedo dar una explicación a esta situación tan fuerte, fallar tanto. Lo que estoy viviendo aquí no lo he vivido en ningún sitio", dijo Jémez en la conferencia de prensa tras el partido.

"Nunca había visto un equipo que haga tanto en el campo y esté tan abajo en la clasificación, he tenido que venir a México para ver cosas que no he visto en ningún otro lado", matizó a manera de broma.

El estratega español, quien llegó a México para el actual torneo, indicó que lo único que puede hacer es "agarrarse al trabajo, a la confianza, a no pensar en cosas raras ni que esto va durar siempre porque creo que hacemos mucho".

Calificó la situación de "muy comprometida y muy difícil" y más porque saben como llegaron a ella y donde están fallando "solo nos queda seguir creando y confiar en que esta racha va a acabar".

Dijo que el resultado de este sábado lo dejó con una sensación extraña "y llega un momento en que te preguntas cuánto tenemos que hacer ya no para ganar un partido, sino para hacer un gol, esa es la idea que me preocupa, que esa mentalidad se instale en la cabeza de los jugadores y nos cueste cada vez más (trabajo anotar)".

Con seis puntos de 21 posibles, el Cruz Azul apenas está por delante del León y Puebla, penúltimo y último y la próxima jornada enfrentará al América en el estadio Azteca.