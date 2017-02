La etapa final de las Farc en Caquetá

Luego de varias semanas de retraso que tuvo la zona transitoria para la debida adecuación, se reanudó la movilización de los primeros integrantes de las Farc hacia la zona de normalización ubicada en la vereda El Carmen del municipio de La Montañita en el Caquetá.

Fernando Torres, veedor del proceso en ese departamento, dice que pese a la intención que tienen los guerrilleros para darle cumplimiento a los acuerdos, persisten las dificultades en la zona de adecuación.

“Nos preocupa que la zona de normalización no esté completamente adecuada, aún no hay agua potable, no hay energía, los dormitorios están a medias, lo que hay que resaltar aquí es que los compañeros de las Farc, están haciendo un esfuerzo muy importante porque están comprometidos con la paz, pero el gobierno no ha cumplido" subrayó.

Según la veeduría de paz en el Caquetá, a la zona de ubicación de La Montañita, se están movilizando excombatientes de los frentes Tercero, 14 y 15 de las Farc, proceso que se debe cumplir este fin de semana.