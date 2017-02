Listo primer acuerdo de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos

El alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, el director Sustitución de Cultivos Ilícitos; 13 alcaldes de Putumayo y líderes campesinos de la región, firmaron el primero de los acuerdos departamentales de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

“El sentido de la sustitución no es solamente quitar la coca y no hacer nada, si no es transformar el territorio y generar alternativas productivas de mejor nivel de vida para los campesinos que viven en esta región” indico el consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo.

Este acuerdo hace parte del programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos que el Gobierno y las Farc firmaron el pasado 27 de enero y busca que familias campesinas que cultivan coca la reemplacen por otros cultivos.